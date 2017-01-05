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ABD Büyükelçiliği bu fotoğrafı neden paylaştı?

Amerikan Büyükelçiliği, bugün 'TürkAmerikanDostluğu' etiketiyle Twitter hesabından şaşırtan bir paylaşım yaptı.

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Amerikan Büyükelçiliği, bugün Twitter hesabı üzerinden, 1971 Muhtırası'nın ardından Başbakanlık yapan CHP'li İsmail Nihat Erim'in, ABD Başkanı Richar Nixon ile Beyaz Saray'da resmi devlet yemeğinde bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı.

SUİKASTE UĞRAYAN İLK VE TEK BAŞBAKAN

Nihat Erim ayrıca suikaste uğrayarak öldürülen tek başbakan olarak kayıtlara geçmişti. 12 Mart muhtırasından sonra ara rejim başbakanı olmuştu. Deniz Gezmişler onun zamanında asılmıştı. Daha sonra THKPC tarafından 19 Temmuz 1980 yılında Dragos'ta öldürülmüştü. Bu durum yeni darbeyi de hızlandırmıştı.

İŞTE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN PAYLAŞTIĞI O FOTOĞRAF VE TWEET:

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