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ABD Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı şüphelilerinin sorgusu sürüyor

Ankara'da dün ABD Büyükelçiliği'ne silahlı saldırıda bulunan ve aynı gün yakalanan Ahmet Çelikten ile Osman Gündaş'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • DHA
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Ankara'da dün sabah saatlerinde ABD Büyükelçiliği'ne silahla ateş açıp kaçan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi müdürlükleri ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde Keçiören'de yakalandı. İlk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul eden Ahmet Çelikten ile Osman Gündaş'ın suç kaydının bulunduğu paylaşıldı.
 
Olayın faillerinden Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet Çelikten'in sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan suç kaydı olup cezaevi firarisi olarak arandığı, diğer zanlı Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş´ın ise taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama  ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
 
Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan iki zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Yapılan ilk inceleme de iki zanlının herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca olayda kullanılan silahın, başka suçlarda da kullanıp kullanılmadığının belirlenmesi içi kriminal laboratuvara gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği, şüphelilerin herhangi bir bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor.
 
Bu arada olaydan sonra kaçan iki zanlının, kullandıkları aracın plakasının güvenlik kameralarına yansımaması amacıyla plakayı led ampulle aydınlattıkları ortaya çıktı. Yüzlerce güvenlik kamerasında yapılan inceleme sonrasında olayda kullanılan aracın plakasının '06 BDP 502' olduğu İstihbarat Şubesi ekiplerince tespit edildi.    

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