ABD Büyükelçiliği’ne yapılan silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan Bayram’ın FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edildi

20 Ağustos günü ABD Ankara Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada, binaya ateş eden Ahmet Çelikten ve aynı araçta bulunan vale Osman Gündaş ile Gündaş’ın patronu olan Ersin Bayram tutuklanmıştı. Emniyet, işadamı Ersin Bayram’ın dijital materyalleri üzerinde yaptığı inceleme sonucunda hazırladığı raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu.

JOHN BASS İLE FOTOĞRAF

Bayram’ın telefonu üzerinde yapılan incelemede, şüphelinin 2015 yılında eski ABD Büyükelçisi John R. Bass ile fotoğraf çektirdiği belirlendi. Bayram, ifadesinde fotoğrafı şöyle anlattı: “O dönemde müdürlüğünü yaptığım şirketin faaliyetleri bünyesinde, merkezi New York’ta bulunan Türk Amerikan Ticaret Odası yetkililerinden Ömer Bey tarafından ABD Büyükelçiliği’nde yapılacak olan kokteyle kendilerini temsilen katıldım ve Bass ile de resim çektirdim.”

Emniyet raporunda, Türk Amerikan Ticaret Odası’nın FETÖ’nün kurduğu bir sivil toplum kuruluşu olduğu, FETÖ’nün etkin isimlerinden Faruk Taban tarafından yönetildiği yazıldı.

Bayram’ın telefonu üzerinde yapılan incelemede şüphelinin FETÖ ile irtibatlı çok sayıda internet sitesine giriş yaptığı, kapatılan FETÖ eğitim kurumlarına ait notlar tuttuğu kaydedildi. Şüphelinin telefonunda Fetullah Gülen’in ABD’deki evinde örgüt üyeleriyle fotoğrafı da bulundu.

Bayram’ın cep telefonundan yüklü miktarda ABD Doları ve Türk Lirasıyla çektirdiği selfie’ler de çıktı. Raporda, “Esnaf ve işadamı ziyaretleri yaparak örgüt adına kaynak temin ettiği” yazıldı.

Rapora göre telefonunda FETÖ’nün bazı web uygulamaları vardı.

Bayram’ın ABD Büyükelçiliği’ne saldırıdan hemen sonra twitter hesabında, ‘Amerikan elçiliği’ başlığıyla arama yaptığı da belirlendi. Telefonunda faillerin yakalanma haberlerinin ekran görüntüsü de tespit edildi.

17/25 ARALIK’TAN SONRA BAĞLANTIM KOPTU

ERSİN Bayram, Emniyet’teki ifadesinde 17/25 Aralık sürecinden önce FETÖ ile irtibatlı HÜRSİAD isimli derneği üyesi olduğunu, Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisi aboneliğinin bulunduğu anlatarak, “17/25 Aralık’tan sonra bu yapı ile bağlantılarımı tamamen kopardım” dedi.

YÖNLENDİRMEDİM

ERSİN Bayram, saldırganlar Ahmet Çelikten ile Osman Gündaş’la ilişkisini “Saldırıdan sonra sözlüm, Osman’ı TV’de gördüğünü söyledi. İnternetten haberi araştırdım. Lokantayı devraldığımda Gündaş, vale olarak çalışıyordu. Bizde de devam etti. Olay öncesi ve sonrası ikisiyle de görüşmedim, yönlendirmedim” diye anlattı.

(Hürriyet)