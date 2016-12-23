ABD Büyükelçisi Bass'tan skandal 'Karlov' açýklamasý

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John R. Bass, Suriye'de PYD/PKK'ya askeri yardýmda bulunduklarýný ve örgütün sýnýrda hakimiyet kuþaðý kurmasýna destek verdiklerini reddetmesine karþýn Amerikan ordusu sahada terör örgütünü desteklemeyi sürdürüyor.

Bass, NTV'ye verdiði röportajda, ABD'nin Suriye sahasýndaki uygulamalarýyla çeliþen açýklamalarda bulundu.

Büyükelçi Bass, terör örgütü PKK'nýn Suriye uzantýsý PYD'ye cephane ya da geliþmiþ silah temin etmediklerini söyledi. Ancak, Haseke'deki AA muhabirleri, bu yýl içinde birkaç kere ABD helikopterlerinin Rümeylan'daki ve Harab Iþk'taki Amerikan üslerine indiðini, örgütün konvoy halinde gelen araçlarýna askeri nitelikli büyük kargolar yüklendiðini bildirmiþti.

7 Nisan'da Bass'ýn Ankara'da Diplomasi Muhabirleri Derneði'ndeki açýklamalarýnda, örgüte askeri yardým vermediklerini söylemesinin hemen ertesi günü, Amerikan helikopterleri Rümeylan'daki PYD/PKK unsurlarýna büyük bir askeri sevkiyat yapmýþtý.

DEAÞ'a karþý operasyonlarda Türkiye'deki Ýncirlik Üssü'nden istifade eden ABD, Haseke'nin kuzeydoðusundaki Rümeylan ilçesinde Ekim 2015'te, Kobani'nin (Ayn el Arab) güneyindeki Harab Iþk köyüne de geçen mart ayýnda hava üssü kurmuþtu.

- "Kanton"lar ABD desteðiyle birleþiyor

Bass'ýn sahadaki ABD politikasýyla çeliþen bir diðer ifadesi de "Kürt kantonlarý diye tabir edilen bölgenin birleþmesini desteklemediklerine" iliþkindi.

Oysa, PYD/PKK, Suriye-Türkiye sýnýrýnýn Fýrat Nehri'nin doðusunda kalan bölümünü, ABD desteðiyle ele geçirdi. Haseke'deki kontrolünü geniþletmesi, Kobani'yi geri aldýktan sonra Tel Abyad'a hakim olmasý ve üçünü birleþtirmesi Amerikan Hava Kuvvetlerinin tam desteði sayesinde mümkün oldu.

Örgüt, Bass'ýn karþý çýktýklarýný iddia ettiði kuþaðý nehrin batýsýndaki Afrin ilçesiyle birleþtirebilmek için yine 12 Aðustos'ta Münbiç'i iþgal etti. Münbiç'te ABD ve bazý Batý ülkelerinin aylar süren hava saldýrýlarý gerçekleþti.

Bass, Türkiye'nin güvenlik kaygýlarýný anladýklarý mesajýný vermesine karþýn, ABD yönetimi Münbiç'in alýnmasýyla örgütün ilçeyi Araplara terk edeceði sözünü tutmadý.

PYD/PKK, Suriye'nin kuzeydoðu sýnýrýndaki Haseke'den baþlayarak Hatay'ýn karþýsýna kadar sýnýr hattýnda uzanan bir hakimiyet bölgesi kurmayý hedefliyor.

- Ateþkes ve tahliye planýna ters mesajlar

Bass, Türkiye ve Rusya'nýn doðu Halep ile ülke genelindeki ateþkes ve tahliye çabalarýný desteklediklerini açýklamasýna karþýn, sahadaki ABD güvenlik yetkilileri farklý bir tutum sergiliyor.

Halep'teki AA muhabirlerinin muhalif komutanlardan aldýðý bilgiye göre, Amerikalý yetkililer Halep ve çevresinde destekledikleri ve "ýlýmlý" tabir ettikleri muhalif gruplara, "sürece katýlmayýn" mesajý gönderdi. Amerikalý yetkililer, muhalifleri kandýrýldýklarýna ikna etmeye çalýþtý.

- FETÖ dosyasýndan haber yok

FETÖ elebaþý Fethullah Gülen'in iadesine iliþkin soru üzerine Bass, "ciddiyetle ve Türkiye ile son derece yakýn" olarak çalýþtýklarýný, "ayný ruh ve kararlýlýkla" çalýþmaya devam edeceklerini savundu.

Ancak, ABD yönetiminden 15 Temmuz darbe giriþiminden bu yana elebaþý hakkýnda somut bir adým gelmedi.

Bass ayrýca, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn, Rusya'nýn Ankara büyükeçisi Andrey Karlov suikastýnýn failinin FETÖ'ye mensup olduðunu açýkça ifade etmesine raðmen, bu konuda kanýt olmadýðýný da öne sürdü.