ABD destroyeri Donald Cook Suriye karasularına yaklaşıyor
ABD destroyeri Donald Cook, Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaşıyor.
- İHA
ABD'ye ait Donald Cook isimli destroyerin Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaştığı bildirildi. "Arleigh Burke" sınıfı Donald Cook (DDG-75) adlı füze destroyeri, Tartus'un 100 kilometre açığına kadar geldi. Gemide 60 adet Tomahawk füzesi var. Rus uçaklarının gemiyi 4 defa alçak uçuş ile taciz ettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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