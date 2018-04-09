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ABD destroyeri Donald Cook Suriye karasularına yaklaşıyor

ABD destroyeri Donald Cook, Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaşıyor.

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ABD'ye ait Donald Cook isimli destroyerin Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaştığı bildirildi. "Arleigh Burke" sınıfı Donald Cook (DDG-75) adlı füze destroyeri, Tartus'un 100 kilometre açığına kadar geldi. Gemide 60 adet Tomahawk füzesi var. Rus uçaklarının gemiyi 4 defa alçak uçuş ile taciz ettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

  

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