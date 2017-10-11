ABD'nin FETÖ’cüleri İran’a uyguladığı ambargodan muaf tuttuğu ortaya çıktı

ABD'nin İran'a ambargo uyguladığı dönemde, ambargoyu delen FETÖ'cü işadamlarına ABD'nin kucak açtığı ortaya çıktı. FETÖ'den haklarında yakalama kararı bulunan Borajet'in iki büyük ortağı Halil İbrahim Koca ile İbrahim Faruk Bayındır'ın 3 yıl boyunca İran'la ticaret yaptığı ve bu ülkede temsilcilik açtığı öğrenildi.

GENEL MÜDÜR ORTAYA ÇIKARDI

Sabah'ın haberine göre: ABD'ye kaçan Bayındır ve Koca burada lüks içinde yaşarken, Türkiye'nin tüm iade talepleri de geri çevrildi. Aynı dönemde Borajet Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kadir Peker, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, 2013'te İran'da ofis açtıklarını ve şirket kurduklarını anlattı.

İşte FETÖ firarisi Koca (üst solda) ve Bayındır'ın, İran'daki ofis için Borajet'e kestirdiği fatura

ABD SERMAYELİ ŞİRKET

Olayla ilgili tüm belgeleri savcılığa sunan Peker, Borajet'in Amerikan sermayeli bir şirket olduğunu da belgeleriyle ortaya koydu. Yıllarca FETÖ'nün en önemli finans kaynaklarından biri olan ve ABD sermayeli bir şirket olarak kurulan Borajet'in İran'a uygulanan ambargoyu deldiğini söyleyen Peker, o dönem şirketin yönetim kurulu başkanı olan Yalçın Ayaslı'nın talimatları ile hareket ettiğini anlattı. Şirketin diğer iki ortağının Bayındır ile Koca olduğunu söyleyen Peker, 2012'de başlayan İran ticaretinin yıllarca sürdüğünü ifade etti. İran'da ticaret yapmak amacıyla ofis açtıklarını yeni şirket kurduklarını söyleyen Peker, bu ilişkinin tüm evrakının Borajet'in İstanbul'da bulunan merkezinde şirket yönetimi tarafından imha edildiğini söyledi. Kendisinde kalan kurum içi yazışma ve diğer belgeleri savcılığa sunan Peker, şirket ortakları ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

ABD, 3 MAYMUNU OYNUYOR

Haklarında çok sayıda suçtan yakalama kararı bulunan ve örgüt yöneticiliğinden aranan Bayındır ile Koca'nın ABD'de rahatça dolaşması ve iade taleplerinin geri çevrilmesi çifte standardı akıllara getirdi. ABD'nin sözde hassasiyet gösterdiği İran ambargosunun delinmesinin en önemli iki mimarı ne bu suçtan ABD'de gözaltına alındı ne de FETÖ iddiaları ile ilgili Türkiye'ye iade edildi.