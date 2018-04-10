ABD, Fransa ve İngiltere'nin temsilcileri Duma'daki kimyasal saldırıyla ilgili BMGK toplantısını terk etti

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, bölgesel ve küresel güçlerin yıkıcı ve hayal dahi edilemez sonuçlara neden olacak çıkar çatışmaları yüzünden Suriye'deki savaşın ulusal ya da bölgesel bir krizin ötesine geçtiğini ve şu anda uluslararası güvenliği tehdit ettiği uyarısında bulundu.



AA'nın haberine göre, BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebiyle toplandı.



ABD TEMSİLCİSİ HALEY: ABD, SURİYE'DEKİ KİMYASAL SİLAH SALDIRISINA CEVAP VERECEK



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Duma'daki kimyasal silah saldırısına ilişkin, ''Sadece bir canavar bunu yapabilir. Sadece bir canavar sivilleri hedef alır.'' dedi.



BMGK harekete geçse de geçmese de ABD'nin Suriye'deki kimyasal silah saldırısına ''cevap vereceğini'' bildiren Haley, dünyanın artık adaleti görmesi gerektiğini ve böyle bir noktaya ulaştıklarını kaydetti.



RUSYA TEMSİLCİSİ NEBENZİA: ABD'NİN SURİYE'YE ASKERİ OPERASYON DÜZENLEMESİNİN 'CİDDİ SONUÇLARI' OLUR



Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin Suriye'ye askeri operasyon düzenlemesi durumunda ''ciddi sonuçları'' olacağı konusunda uyarıda bulundu.



Nebenzia, Duma'da rejimin kimyasal silah saldırısı düzenlemediği iddiasında bulunarak, ABD, Fransa ve İngiltere'yi Suriye'de Rusya'ya karşı ''agresif bir politika'' yürütmekle suçladı.



Fransa ve İngiltere'nin ''hakaretler, savaş yanlısı söylemler ve yaptırımlarla körü körüne ABD'nin peşinden gittiğini'' belirten Nebenzia, Rusya'ya karşı tutumun Soğuk Savaş dönemindeki ''kabul edilebilir'' söylemin de ötesine geçtiğini ifade etti.



Duma'daki kimyasal silah saldırısını "yalan'' olarak nitelendiren Nebenzia,''ABD'ye ilgili kanallar aracılığıyla askeri müdahaleninin ciddi sonuçları olacağınını ilettik.'' dedi.



Nebenzia, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) yetkililerin kimyasal silah saldırısı soruşturması için hemen salı günü Suriye'ye uçabileceğini ve koruma sağlanacağını aktardı.



İNGİLTERE'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ PİERCE: SORUŞTURMA BAŞLATILMASINI TERCİH EDİYORUZ



İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, konseyden Duma'daki "korkunç" kimyasal silah saldırına yönelik soruşturma yürütülmesini talep etti.



ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesine değinen Pierce, "Öncelikle uygun bir soruşturma başlatılmasını tercih ediyoruz. En yakın müttefiklerimizle irtibat halindeyiz, özellikle ABD ve Fransa ile. Tüm seçenekler masada." ifadelerini kullandı.



Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise Duma'daki kimyasal silah saldırısında Rusya'nın da "parmağı olduğunu" belirterek, "Bu saldırılar, doğrudan ya da dolaylı, Rusya'nın bilgisinde gerçekleşti." diye konuştu.



Öte yandan ABD, Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için yeni bir BM mekanizması kurulmasını talep eden karar tasarısını BMGK'ye sundu.



Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise tasarıyı değerlendireceklerini söyledi.



Karar tasarısının kabul edilmesi durumunda, BM Bağımsız Soruşturma Mekanizmasının (UNIMI) görev süresi bir yıl olacak ve gerek duyulduğunda BMGK tarafından uzatılacak. BM mekanizması tam faaliyetlerine başladığı tarihten itibaren 90 gün içinde ilk raporunu konseye ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (OPCW) sunacak.



TOPLANTIDA GERGİN ANLAR YAŞANDI



DHA'nın haberine göre Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi konuşmaya başlayınca ABD, İngiltere ve Fransa Daimi Temsilcileri, Güvenlik Konseyi salonunu terk etti.



SURİYE TEMSİLCİSİ KİMYASAL SİLAH İDDİALARINI REDDETTİ



Toplantıda konuşan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi ise Suriye'nin elinde herhangi bir kimyasal silah bulunmadığını savundu. DHA'nın haberine göre Caferi, "Bugün, Washington, Paris, Londra, Riyad, Doha gibi başkentlere IŞİD, Al Nusra Cephesi, Jeish Al-Islam, Faylaq Ar Rahman ve öteki terör örgütlerine Suriyeli sivillere karşı kullanılması için zehirli kimyasal maddeler sağlamalarından dolayı doğrudan suçlama yapıyoruz. Ayrıca bunları kıyım yapmakla, Suriye yönetimini kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle düzmece kanıtlar üretmekle ve ülkeme karşı bir saldırı atmosferi yaratmakla da suçluyoruz" dedi.



SORUŞTURMA ÇAĞRISI



De Mistura, Cenevre'den video konferansla katıldığı toplantıda, Duma'daki ''şüpheli'' kimyasal silah saldırısında en az 49 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı yönünde haberler aldıklarını ancak BM'nin bu saldırıları ve sorumlularını belirleyemediğini söyledi.



De Mistura, Duma'daki ''iğrenç'' saldırı için ''kapsamlı ve bağımsız'' bir soruşturma çağrısı yaptı.



AFRİN DEĞERLENDİRİLMESİ



Afrin'deki gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan de Mistura, ''Türk hükümeti, Afrin harekatının ardından, PYD/YPG güçleri Suriye'nin kuzeyindeki diğer bölgelerden çıkarılmazsa daha fazla operasyon yürüteceklerini belirtti. Bu bölgelerdeki askeri operasyonlar uluslararası gerginlik potansiyeline sahip ve bu nedenle tüm taraflara gerginliği azaltma ve itidal çağrısı yapıyoruz.'' dedi.



De Mistura, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin ise ''Bölgesel ve küresel güçlerin yıkıcı ve hayal dahi edilemez sonuçlara neden olacak çıkar çatışmaları yüzünden ilk kez sadece bölgesel, ulusal ya da Suriye'nin güvenliği değil uluslararası güvenlikten endişe duyduğum bir noktaya ulaştım.'' değerlendirmesinde bulundu.

(Sabah)