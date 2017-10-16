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ABD heyeti Türkiye'ye geldi

Vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından Türkiye ve ABD arasında ilk heyetler arası görüşme yarın Ankara'da yapılacak. Heyet Ankara'ya geldi.

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Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin karşılıklı  olarak askıya alınmasının ardından önemli bir gelişme yaşadı.  ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar  Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet öğleden sonra Esenboğa  Havalimanına indi.
 
 Amerikalı heyetin  yarın Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar  Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle vize sorununun aşılmasına yönelik görüşmesi planlanıyor.   Cohen, AA muhabirinin, iki ülke arasındaki vize sorunu hakkındaki  sorusuna "Belirleyici olan ben değilim." şeklinde cevap verdi.
 
İki ülke arasında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin  Topuz'un gözaltına alınmasının ardından vize işlemlerinin askıya alınmasından  sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta Amerikalı mevkidaşı Rex  Tillerson ile telefonda görüşmüştü.
 
ELÇİ ATANANA KADAR MÜSTEŞAR YÜRÜTECEK 
 
ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'in de Dışişleri Bakanlığı  Müsteşar Yardımcısı Gün ile konuyu görüştüğü belirtilmişti.  Büyükelçi Bass, ABD'nin Afganistan Büyükelçisi olarak atanması  nedeniyle geçen hafta sonu Türkiye'den ayrılacağını açıklamıştı. Bu yüzden  ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliğini yeni büyükelçi atanana kadar  Büyükelçilik Müsteşarı Philip Kosnett yürütecek.
 
 ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, terör  örgütü FETÖ'nün 17/25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma  kapsamında, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı  Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti. Topuz, İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ''Anayasal düzeni  ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini  ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.
 
 Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı konuya tepki göstermişti.  Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Topuz'la ilgili olarak "25 Eylül 2017 tarihinde  terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu  kişi ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi,  herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir."  açıklamasını yapmıştı.  ABD’nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan  vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine Türkiye’nin Washington  Büyükelçiliği de “ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize  işlemleri askıya alınmıştır” açıklamasında bulunmuştu. (milliyet)

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