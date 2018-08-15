ABD hükümet çalışanlarının Huawei ve ZTE markalı ürünleri kullanması yasaklandı

Amerika'da bir süredir gündemde olan yasa tasarısı, başkan Donald Trump tarafından onaylandı. Artık hiçbir hükümet çalışanı ve kamu kurumlarıyla iş yapan hiçbir personel, Huawei ve ZTE markalı ürünleri kullanamayacak. Çinli teknoloji devlerine yönelik bu yasak, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşıyla ilişkilendiriliyor. ,

Yasak, kullanıcıların verilerini görüntüleyen ve paylaşabilen ürünlerin tamamını kapsıyor. Ancak bu tanıma hangi cihazların girdiği detaylı olarak belirtilmemiş. ABD devlet görevlilerinin, istedikleri cihazı kullanma özgürlüğünü yok eden karar, çok konuşulacağa benziyor. Halihazırda Huawei veya ZTE marka kullananlarsa artık cihazlarını kullanamayacakları için ek bir maliyet altına gireceklerdi. Ancak hükümet yetkilileri bu konuda gerekli yardımın yapılacağını söylüyor.

Amerikan yönetimi nisan ayında da, ZTE'nin yedi yıl boyunca Amerika'daki firmalardan parça temini yapmasını yasaklamıştı. Üstelik ABD'nin en büyük telekom şirketleri AT & T ile Verizon'a, Huawei ile olan anlaşmalarını iptal etmeleri yönünde baskı yapılmıştı. ABD yönetimi, yasak gerekçesinin "Huawei ile ZTE'nin Çin hükümetiyle olan ilişkilerini açıklayamaması" olduğunu iddia ediyor.

(Donenım Haber)