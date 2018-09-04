ABD: İdlib'e saldırı bölgede tansiyonu yükseltir
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara ziyaretiyle ilgili elçilikten açıklama yapıldı.Açıklamada, "James Jeffrey olası İdlib operasyonuyla ilgili endişelerini iletti. Suriye rejiminin İdlib'e saldırısı Suriye'deki krizi tırmandırır. İdlib'e saldırı Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması ihtimalini riske atar. Jeffrey, Suriye mağdurlarına yaklaşımından ötürü Türk Hükümeti ve halkına tekdirlerini sundu" denildi.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara'da temaslar bulunmuş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.
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