ABD ile Münbiç konusundaki çalışma grubu toplantısı beklemeye alındı

Diplomatik kaynaklarından gelen bilgilere göre:

"Terörden arındırılmış bölgelerde hayatın normale döndürülmesi ve insanca yaşam imkanlarının sunulması gündeme getirildi. Bu alanda bir iş birliği beklentimiz de var"

"Rusya ve İran ile her konuda mutabık olduğumuzu söyleyemeyiz" denildi.

"Tel Rifat bizim sınırımıza yakın bir bölge, orada bir tehdit oluşmasını istemiyoruz. Tel Rifat'in PYD için yeni bir sığınak haline gelmemesi konusunda endişelerimizi yansıttık"