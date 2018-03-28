ABD ile toplantı yapan terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'ten çekileceği iddia edildi
ABD’li yetkililer ve terör örgütü PKK/YPG’nin Münbiç’te bir barajda yaptığı toplantıda, Münbiç’in ÖSO’ya teslim edilmesi kararı alındığı iddia edildi.
Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin 2 ayda Suriye’nin Afrin bölgesinde kontrolü sağlamasının ardından, gözler terör örgütü PKK/PYD-YPG kontrolündeki Münbiç’e çevrildi. Afrin’den sonra sıranın Münbiç’e geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan askerlerinin buradan çekilmesini istemiş ve Türk askerinin oraya girerek bölgeyi gerçek sahiplerine teslim edeceğini söylemişti.
Türkiye’nin Münbiç’teki kararlı tutumu üzerine, ABD yetkililerinin terör örgütü PKK/PYD-YPG ile Münbiç’te bir barajda önceki gün toplantı yaptıkları ileri sürüldü. Toplantıda Münbiç’in ÖSO’ya teslim edilmesi konusunda karar çıktığı iddia edildi. Toplantıda aynı zamanda belirli yerlerde ABD noktalarının olması ve Fırat’ın batısında kesinlikle PKK/PYD-YPG’nin olmaması yönünde karar alındığı da belirtildi.
(Habertürk)
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