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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ABD'ye gidecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, vizelerin askıya alınmasının ardından ABD'ye giden ilk Hükümet yetkilisi olacak.

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, vizelerin karşılıklı olarak askıya alınmasana kadar varan gerilimin ardından ABD'ye ziyarette bulunan ilk Hükümet yetkilisi olacak.
 
IMF/Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD'ye hareket eden Şimşek, Twitter'da yaptığı açıklamada "Sorunları diyalog ile çözüleceğiz" mesajı verdi.

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