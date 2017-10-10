Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ABD'ye gidecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, vizelerin karşılıklı olarak askıya alınmasana kadar varan gerilimin ardından ABD'ye ziyarette bulunan ilk Hükümet yetkilisi olacak.

IMF/Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD'ye hareket eden Şimşek, Twitter'da yaptığı açıklamada "Sorunları diyalog ile çözüleceğiz" mesajı verdi.