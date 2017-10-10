Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ABD'ye gidecek
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, vizelerin askıya alınmasının ardından ABD'ye giden ilk Hükümet yetkilisi olacak.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, vizelerin karşılıklı olarak askıya alınmasana kadar varan gerilimin ardından ABD'ye ziyarette bulunan ilk Hükümet yetkilisi olacak.
IMF/Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD'ye hareket eden Şimşek, Twitter'da yaptığı açıklamada "Sorunları diyalog ile çözüleceğiz" mesajı verdi.
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