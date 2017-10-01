Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD İncirlik üssü kayıtlarını silmiş

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında İncirlik Üssü'nün rolünün büyüklüğü halen tartışılırken, ABD'nin darbe gecesine dair tüm görüntü, ses ve radar kayıtlarını sildiği ve bunları talep eden Türk makamlarına olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı.

  • star.com.tr / Özel Haber
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Darbenin komuta üssü olarak gösterilen İncirlik'te 15 Temmuz gecesi nelerin yaşandığı halen tam anlamıyla aydınlatılamadı. 

ABD'nin, 15 Temmuz'da yaşanan FETÖ'cü hain darbe girişimi ile ilgisi kamuoyunda tartışma konusu olurken, Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın 22 Eylül 2016 tarihinde darbe gecesine dair radar kayıtlarını ABD'den talep ettiği fakat olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı.

 

 

RED YAZISI BELGELERDE: SİSTEM VERİLERİNİ VEREMEYİZ ÇÜNKÜ...

Barış Terkoğlu'nun paylaştığı belgelere göre 39. Hava Üssü Kanadı Komutanı Albay John J. Walker savcılığın talebine olumsuz yanıt verdi. Sistemin ses verilerini ve radar taramalarını (RAPCON) 45 gün kayıt altında tutabileceğini belirten Albay Walker, 45 günden sonra verilerin silindiğini ifade etti ve 15-16 Temmuz tarihlerindeki 48 saatlik kaydı veremeyeceklerini iletti.

 

 

MİT TIRLARI İHANETİNDE BENZER SENARYO

Darbe gecesi İncirlik'te yaşananlar hakkında Türk makamlarına yardımcı olmayı reddeden ABD, benzer bir yaklaşımı MİT Tırları ihanetinde de göstermişti.

MİT tırları ihanetini organize eden Bayram Andıç'ın ABD Konsolosluğu ile çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı HTS kayıtlarıyla ortaya çıkmış, ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuşmaların içeriği hakkında ABD konsolosluğundan bilgi talep etmişti.

ABD tarafı ise bilgi vermek yerine böyle bir talebin kendilerine ulaşmadığını açıklamış, bu bilginin doğru olmadığı ise çok geçmeden açığa çıkmıştı.

 

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük üssü açıldı

Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük üssü açıldı

Katalonya'da bağımsızlık referandumu başladı, ortalık karıştı

Katalonya'da bağımsızlık referandumu başladı, ortalık karıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na seslendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA