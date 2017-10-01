ABD İncirlik üssü kayıtlarını silmiş

Darbenin komuta üssü olarak gösterilen İncirlik'te 15 Temmuz gecesi nelerin yaşandığı halen tam anlamıyla aydınlatılamadı.

ABD'nin, 15 Temmuz'da yaşanan FETÖ'cü hain darbe girişimi ile ilgisi kamuoyunda tartışma konusu olurken, Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın 22 Eylül 2016 tarihinde darbe gecesine dair radar kayıtlarını ABD'den talep ettiği fakat olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı.

RED YAZISI BELGELERDE: SİSTEM VERİLERİNİ VEREMEYİZ ÇÜNKÜ...

Barış Terkoğlu'nun paylaştığı belgelere göre 39. Hava Üssü Kanadı Komutanı Albay John J. Walker savcılığın talebine olumsuz yanıt verdi. Sistemin ses verilerini ve radar taramalarını (RAPCON) 45 gün kayıt altında tutabileceğini belirten Albay Walker, 45 günden sonra verilerin silindiğini ifade etti ve 15-16 Temmuz tarihlerindeki 48 saatlik kaydı veremeyeceklerini iletti.

MİT TIRLARI İHANETİNDE BENZER SENARYO

Darbe gecesi İncirlik'te yaşananlar hakkında Türk makamlarına yardımcı olmayı reddeden ABD, benzer bir yaklaşımı MİT Tırları ihanetinde de göstermişti.

MİT tırları ihanetini organize eden Bayram Andıç'ın ABD Konsolosluğu ile çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı HTS kayıtlarıyla ortaya çıkmış, ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuşmaların içeriği hakkında ABD konsolosluğundan bilgi talep etmişti.

ABD tarafı ise bilgi vermek yerine böyle bir talebin kendilerine ulaşmadığını açıklamış, bu bilginin doğru olmadığı ise çok geçmeden açığa çıkmıştı.