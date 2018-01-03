ABD kanalı FOX'tan İran'daki göstericilere medya desteği

FOX'un haberinde İran'ın dini lideri Hamaney'in çeşitli siyasi isimlerle bir araya geldiği savunuldu.

31 Aralık'ta yapıldığı iddia edilen toplantı tutanaklarının Farsça'dan İngilizce'ye çevrildiği iddia edildi.

İddiaya göre 31 Aralık’taki toplantıda isyanın ekonominin her sektörüne darbe vurduğunu ve “rejimin güvenliğini tehdit ettiği” tutanaklarda yer aldı.

'ÖNCEKİ DURUMLARDAN FARKLI'

Toplantıda “Dini liderler ve liderlik olay yerine en kısa zamanda gelmeli ve işlerin daha kötüye gitmesini engellemeli. Allah yardımcımız olsun, bu çok karmaşık bir durum ve önceki durumlardan farklı" ifadelerinin geçtiği savunuldu.

Fox News bu tutanakları kendilerine Meryem Rajavi’nin ilettiğini duyurdu. İran’ın terörist olarak gördüğü rejim karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü’nü kuran Rajav, bugün de “İran Ulusal Direniş Konseyi Başkanı” sanıyla faaliyet yürütüyor ve Fransa’da sürgünde yaşıyor.

(Hürriyet)