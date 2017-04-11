ABD Konsolosluğu 17-25 Aralık'ta da FETÖ'ye 'alo' demiş

Akıncılar iddianamesinde, Adil Öksüz'ün darbeden 5 gün sonra ABD konsolosluğundan arandığı bilgisi ortaya çıkmıştı. 17-25 Aralık sivil darbe girişimiyle ilgili çok önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu bugünkü köşesinde, eski Emniyet Müdürü Mahir Çakallı'nın ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu ile sivil darbe girişiminden önce defalarca telefonda görüştüğünü yazdı.

İşte Kelkitlioğlu'nun "Darbenin üssü İstinye mi?" başlıklı o yazısı:

Akıncılar Üssü iddianamesinin belki de en kritik tespiti, firari Adil Öksüz’ün 15 Temmuz'dan bir hafta sonra ABD Konsolosluğu'ndan arandığı bilgisiydi. Pensilvanya’dan aldığı talimatlarla işgal girişimini yöneten ve her yerde aranan Öksüz’ün ABD bağlantısını çok net bir şekilde ortaya koyan bu bilgi çok değerli. Her ne kadar ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan “Vizesinin iptal edildiğini bildirmek için aradık” açıklamasıyla geçiştirilmek istenen bu bağlantı, 15 Temmuz'un arkasında hangi güçlerin olduğunu ortaya koyması açısından ışık tuttu diyebiliriz.

15 Temmuz, Adil Öksüz, ABD bağlantısı gibi konuları tartışırken, biraz arşivleri karıştırdım ve çok ilginç bilgilere ulaştım. FETÖ’nün imza attığı ve kamuoyunun yakından takip ettiği ilk ihanet girişimi 15 Temmuz değil tabii ki. MİT krizi, MİT TIR’larının durdurulması, 17-25 Aralık sivil darbe girişimi de bu terör örgütünün imzasını taşıyan eylemler.

İşte arşivleri karıştırırken karşıma çıkan o ilginç bilgi, 17-25 Aralık sivil darbe girişimiyle ilgili.

O dönem bu girişimin baş mimarları arasında yer alan polis müdürlerinin telefon trafikleri inceleniyor. Yapılan inceleme sonucunda FETÖ mensubu polislerin ABD başta olmak üzere yurtdışından tam 25 ülkeye ait telefon hatlarıyla görüşme ve mesajlaşma trafiği ortaya çıkıyor.

Görüşmelerde Güney Kore’den Malta’ya Almanya’dan Fransa’ya Kosova’dan Endonezya’ya kadar pek çok ülke var. Polislerin taktik olarak çeşitli ülkelerdeki imamlardan talimat aldıkları düşünülüyor.

FETÖ militanı polislerin ABD ile görüşmeleri, sonra çıkan bilgiler doğrultusunda şaşırtıcı olarak değerlendirilmeyebilir.

Ancak şimdi sıkı durun!

Eski emniyet müdürü Mahir Çakallı, 505 542…ile başlayan numarasıyla, ABD Başkonsolosluğu görevlisi ile telefon görüşmesi yapıyor. 17/25 Aralık darbe girişiminin bir numaralı ismi olan Çakallı, konsolos görevlisiyle 28 Kasım ve 2 Aralık tarihlerinde defalarca görüşüyor.

15 Temmuz'un organizatörü Adil Öksüz’ü arayan ABD Konsolosluğu, 17-25 Aralık sivil darbe girişiminde de karşımıza çıkıyor.

İstinye’de konuşlanan ABD Konsolosluğu'ndaki bu görevliyi merak etmiyor değilim! Bu görüşmeyi de ‘vize iptali’ ile açıklama komikliğine düşmezler diye düşünüyorum.