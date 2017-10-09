ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un eşi ve oğlu sorguya alındı
ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un eşi ve oğlu sorguya alındı.
Yeni Şafak'ın haberine göre ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un eşi ve oğlu sorguya alındı
Yeni Şafak'ın haberine göre ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un eşi ve oğlu sorguya alındı
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