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ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un eşi ve oğlu sorguya alındı

ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un eşi ve oğlu sorguya alındı.

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Yeni Şafak'ın haberine göre  ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un eşi ve oğlu sorguya alındı

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