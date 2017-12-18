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ABD Konsolosluğu önünde Kudüs eylemi

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, Adana'da ABD Konsolosluğu önünde düzenlenen eylemle protesto edildi.

  • İHA
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Gökkuşağı Derneği üyeleri, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için polisin geniş güvenlik önlemleri altında ABD Konsolosluğu önünde toplandı. Ellerinde ABD karşıtı dövizler taşıyan grup, sık sık tekbir getirdi. Grup adına konuşan Sema Taş, İsraillilere atılan taşların tankları durduracağını belirterek, İncirlik Hava Üssü'nün kapatılmasını istedi. 

Daha sonra dernek üyeleri ABD Konsolosluğu önündeki barikatlara Filistin direnişinin fotoğrafları ile çok sayıda sapan astı. Slogan atan grup, barikat önüne kanlı oyuncak bebekler bıraktı.

 

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