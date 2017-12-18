Pakistan Adalet Bakanı Khun: Pakistan’da tüm FETÖ okulları kapatıldı

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Pakistan Adalet Bakanı Zaferullah Khun, İnsani Hak ve Hüviyetleri Vakfı (İHH) Kilis Ofisini ziyaret ederek, Suriyeliler için üretilen ekmek fabrikasını gezdi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Khun, hamur alarak ekmek yapma kazanına attı. İncelemelerinin ardından basın toplantısı yapan Pakistan Adalet Bakanı Khun, Kilis’te olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Burada yaptığım görüşmelerde İHH’nın Pakistan tarafından yapılan yardımları nasıl ulaştırdığını gördüm. Burada bir birlik var. Zaten Müslümanlar bir vücudun parçası gibi, hepimiz birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Suriye çalışmalarında da herkes elinden geleni yapıyor. Pakistan olarak elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Adım adım büyüyeceğiz, damla damla çoğalacağız. Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Pakistan’daki ve tüm dünyadaki insanları yardım etmeye davet ediyorum” dedi.

Mevlana’yı anma törenlerine katılmak için Türkiye’ye geldiğini ifade eden Bakan Khun, “Pakistan halkının sevgisini Türkiye halkına getirdim. Pakistan ile Türkiye iki kardeştir. Yaşasın Pakistan, yaşasan Türkiye” diye konuştu.

Basın mensuplarının sorusu üzerine Bakan Khun, “Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’a gelse, aday olsa Türkiye’de aldığı oydan daha fazlasını alır. Biz bütün insanları seviyoruz. Seçilmiş tüm insanları seviyoruz. Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik, din kardeşliği, kültürel olarak kardeşliğimiz, tarihsel olarak kardeşliğimizdir. Temelimiz çok sağlam, ikimiz tek devlet diyebiliriz. Biz sizin mücadelenizi çok yakından takip ediyoruz. Kazandığınız için çok mutluyuz. Bunun için dualar ediyoruz. Her kim Türkiye’nin karşısında bir şey yapıyorsa, biz de onların karşısındayız. Pakistan’daki okullar devlet tarafından alındı. Devletin üst görevlileri tarafından idare ediliyor. FETÖ’den hiç kimse olmadı, olmayacak” dedi.