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ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisinin kızı da gözaltına alındı

Son dakika... ABD Konsolosluğu'nda casusluktan aranan ikinci ismin kızı da gözaltında.

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Yeni Şafak gazetesinin haberine göre hakkında yakalama kararı bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı M.C'nin kızı da gözaltına alındı.

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