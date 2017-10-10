ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisinin kızı da gözaltına alındı
Son dakika... ABD Konsolosluğu'nda casusluktan aranan ikinci ismin kızı da gözaltında.
Yeni Şafak gazetesinin haberine göre hakkında yakalama kararı bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı M.C'nin kızı da gözaltına alındı.
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