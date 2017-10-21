ABD, Mısır'daki saldırıyı kınadı

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Vahat yakınlarında onlarca görevlinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu Mısır güvenlik kuvvetlerine yönelik terör saldırısını sert bir şekilde kınamaktadır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Mısır hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz, yaralıların ise bir an önce sağlığına kavuşmasını umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sözcü Nauert ayrıca, "Terörizme karşı ortak çalışmamıza devam ederken ABD, bu zor günlerinde Mısır'ın yanında durmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.