ABD parasıyla vermedi, biz ganimet olarak aldık

Geçtiğimiz yıl ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD basınında çıkan haberler üzerine Rakka operasyonuna hazırlanan PKK’nın uzantısı PYD/YPG’ye silah verilmeye başlandığını doğrulamış, verilecek silahlar arasında ağır silah, mühimmat, 120 mm’lik havan topu, zırhlı araç ve muhtemelen TOW tanksavar füzelerinden olacağını açıklamıştı.

TOW Füzesi

TOW (BGM-71) ABD tarafından geliştirilen yarı otomatik güdümlü SACLOS sınıfı bir tanksavar füzesidir. TOW kısaltması Tube launched, Optically tracked, Wire command link guided (Tüpten fırlatılan, optik olarak izlenilen, kablo güdümlü füze) kelimelerinin baş harflerinden almaktadır.

1970 yılında üretilen füze dünya çapında özellikle batı ülkeleri arasında en çok kullanılan füze sistemidir. Halen üretimine devam edilmekte olan füze her türlü pasif zırhı geçebilmektedir. TOW Güdümlü Antitank Füze sistemlerinin hedefte istenen etkiyi gerçekleştirmesi ihtiva ettikleri savaş başlıkları ile olur. Gerek ilk modellerdeki standart tip HEAT başlıklar ve gerekse daha sonraları geliştirilen tandem etkili harp başlıkları “Munroe Etkisi” etkisi denilen fizik kanunu esasına dayanan çukur imla hakkı (boşluklu imla hakkı / Shaped Charge) sistemi ile gerçekleşir. Bu yapı penetrasyon etkisinin zırh üzerinde bir noktada toplanmasını ve yine aynı noktadan zırh içine çok kuvvetli olarak patlamalı basınç yaparak zırhı delmesini, delinen bu noktadan da içeriye oluşan patlamanın girmesini sağlamaktadır.

1963 ve 1968 yılları arasında Hughes Aircraft firması hem kara hem de helikopterden fırlatılabilecek XBGM-71A modeli üzerinde çalışmalar yapmaktaydı. 1968 yılındaki ihaleyi kazanan Hughes, 1970 yılında ilk üretilen füzeleri ABD Ordusuna teslim etti. BGM-71 serisi füzelerin gelmesi ile halihazırda kullanılmakta olan M40,106mm geri tepmesiz tüfek ve MGM-32 ENTAC füze sistemleri ordu kullanımından kaldırıldı. Bunun yanında helikopterden fırlatılan AGM-22B yerine bu füzeler yüklendi. 1972 yılında füze Kuzey Vietnam Ordusunun saldırılarına karşı cevap veren Güney Vietnam ordusuna ait UH-1B helikopterlerine yüklendi. TOW füzeleri zaman içerisinde geliştirildi. İlk gelişmiş TOW’lar 1978 yılında, TOW 2 modeli 1983, ve TOW 2A/B modeli 1987 yıllarında kullanılmaya başlandı. 2001 yılında yeni nesil füze çalışmalarına başlandı.