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ABD Pasifik Okyanusu’nda Trident II D5’i test etti

ABD Donanmasına ait Ohio sınıfı nükleer güçle çalışan denizaltı USS Nebraska’dan Trident II D5 Life Extension balistik füze atışı gerçekleştirildi.

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Lockheed Martin üretimi nükleer başlık taşıyabilen iki adet Trident II D5 Life Extension füzesinin USS Nebraska denizaltısından Pasifik Okyanusu’nda test atışı yapıldı. Test kapsamında modernize edilecek ve 2040’lı yıllara kadar hizmette olacak füzelerin performans ve muharebeye hazırlık seviyesi ölçüldü.
 
 
Yaklaşık 7400 km’lik menzile sahip olan Trident II (D5), 1990 yılından bu yana Amerikan OHIO Sınıfı denizaltılar ve İngiliz Kraliyet Donanması’na bağlı Vanguard Sınıfı denizaltılar tarafından kullanılıyor.
 
 
ABD’nin denizlerdeki nükleer gücü
 
Uzunluğu 170 metre, ağırlığı 19 bin ton olan ve 25 knot’tın üzerinde hıza çıkabilen USS Nebraska, 154 adet Tomahawk seyir füzesi ve 24 adet Trident II denizaltıdan fırlatılan balistik füze taşıyabiliyor. Ayrıca denizaltılar, Mark 48 torpidoları için 533 mm’lik dört torpido kovanına sahip.
 
(Defenceandtechnology)

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