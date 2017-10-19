ABD Rakka'yı PKK/PYD'li teröristlere verdi

ABD ve komutasındaki terör örgütü PKK/PYD, DEAŞ ile geçen hafta anlaşmaya varmış, örgütün yerli savaşçıları ve ailelerinin kentten tahliyesine izin vermişti.

Bunun üzerine ABD, Ocak 2014'ten bu yana DEAŞ'ın elinde olan kente PKK/PYD'li teröristleri yerleştirdi.

Rakka'da idareyi ele alan teröristler, kent meydanında teröristbaşı Öcalan posterleri açarak kutlamalar yaptı.