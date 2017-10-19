ABD Rakka'yı PKK/PYD'li teröristlere verdi
ABD ile yaptığı anlaşma neticesinde DEAŞ'lı teröristlerin terkettiği Rakka'ya, bir başka terör örgütü PKK/PYD yerleştirildi. Teröristler, kent merkezinde Öcalan posteri açarak kutlama yaptı.
- star.com.tr
ABD ve komutasındaki terör örgütü PKK/PYD, DEAŞ ile geçen hafta anlaşmaya varmış, örgütün yerli savaşçıları ve ailelerinin kentten tahliyesine izin vermişti.
Bunun üzerine ABD, Ocak 2014'ten bu yana DEAŞ'ın elinde olan kente PKK/PYD'li teröristleri yerleştirdi.
Rakka'da idareyi ele alan teröristler, kent meydanında teröristbaşı Öcalan posterleri açarak kutlamalar yaptı.
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