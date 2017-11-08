ABD Savunma Bakanı Mattis: ABD, PKK ve diğer tüm terör örgütlerine karşı Türkiye’nin yanında

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve ABD Savunma Bakanı James Mattis arasında geçen görüşmede iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğine ilişkin konuların görüşüldüğünü bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Dana White tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanınNATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini ele almak üzere görüştüğü ifade edildi.

White, "Bakan (Mattis) 23 Ağustos’ta Ankara’daki görüşmelerinden sonra, Türkiye’nin küresel güvenliğe ve DEAŞ’ın yenilmesine katkı sunmaya devam ettiğinden dolayı bakana (Canikli) teşekkür etti. Bakan Mattis Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehditlerin farkında olduğunu ve ABD’nin PKK ve diğer tüm terör örgütlerine karşı Türkiye’nin yanından duracağını yineledi." ifadesine yer verdi.