ABD terör örgütü PYD'ye 200 TIR'lık daha silah yardımı yaptı

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle, terör örgütü PYD’ye ve bu örgütün tabela yapılanması SDG’ye son iki yılda 6 bin TIR’ın üzerinde silah, askeri araç ve malzeme gönderen ABD, terör sevciliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta aralarında ABD’nin eski Bahreyn Büyükelçisi Roback’in da bulunduğu sivil ve askeri yetkilerden oluşan bir ABD heyeti, terör örgütünün kontrolündeki bölgelere giderek ziyarette bulunmuştu. PYD/YPG’nin yayın organı konumundaki sosyal medya hesaplarından duyurulan bu ziyaretlerde, ABD’li yetkililerin “silah yardımının tüm hızıyla devam edeceği” sözü verdikleri de belirtilmişti.

BİR GECEDE GÖNDERİLDİ

ABD heyetinin Münbiç, Ayn El Arap (Kobani) ve Haseki’yi kapsayan ziyaretlerinin ardından verilen söz önceki gece yerine getirildi. IKBY’den hareket eden silah, mühimmat ve lojistik malzeme yüklü 200 TIR’lık konvoy, Semalka Sınır Kapısı’ndan geçerek, Suriye’nin kuzeyinde PYD’nin işgali altındaki bölgeye ulaştırıldı. ABD’nin yeni parti silah desteği terör örgütüne yakın sosyal paylaşım hesaplarınca duyuruldu.

MCGURK, BARZANİLER ARASI MEKİK DOKUYOR

Irak’ta seçim sonuçlarındaki şaibe ve yeniden sayım nedeniyle aylar sonra kurulmasında son aşamaya gelinen hükümet üzerinde nüfuz kurabilmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, kulis turlarına devam ediyor. McGurk, geçen hafta önce sözü geçen aşiret liderleri, ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin eski başkanı ve KDP lideri Mesut Barzani’yle görüşmesinin ardından dün de IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

BÖLGEDE SÜREKLİ FAAL HALDE

McGurk, son dönemde Suriye’de PYD, Irak’ta ise Barzani yönetimi ve aşiretler arasında mekik dokuyor.

İDLİB'DE SAVAŞ TAMTAMLARI ÇALIYOR

Suriye’de yarım milyondan fazla insanın ölümünden sorumlu olan Beşar Esad yönetimi, muhaliflerin elindeki son vilayet olan İdlib’e saldırıya hazırlanıyor. Hama’daki havaalanında askeri hareketlilik var, savaş uçakları ve helikopterler üsse konuşlandırıldı. Rus Izvestia gazetesi, donanmanın 2015 Eylül’den bu yana en büyük gücünü Akdeniz’e yolladığını duyurdu. Öte yandan Rusya, ABD’nin saldırıya hazırlandığını ileri sürdü.

Rus Savunma Bakanlığı, USS Ross savaş gemisinin Akdeniz’e girdiğini ve 28 Tomahawk füzesi taşıdığını açıkladı. Fransa da, rejimin kimyasal silah kullanması halinde hava saldırıları düzenleneceğini ilan etmişti. (Akşam)