ABD, terör örgütünü ziyaret ederek destek sözü verdi

Sivil ve askeri yetkililerden oluşan bir ABD heyeti, terör örgütü PYD’nin tabele yapılanması olan sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adlı grupla bir araya geldi. Münbiç’te dün gerçekleşen buluşmada, SDG’ye silah ve lojistik destek sözü verildiği belirtildi. ABD’li yetkililerle SDG’nin Askeri Meclisi’nin sözde yöneticilerinin görüşmesi, terör örgütü PYD/YPG’nin yayın organı konumundaki sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

ORTAK DEVRİYE ÖNCESİ

Görüşmenin fotograflarının da paylaşıldığı açıklamada, ABD heyetinin SDG’ye silah ve lojistik desteğinin süreceği de vurgulandı. Türk ve ABD askeri unsurlarının Münbiç’te ortak devriye görevi icra etmesinin hazırlıkları sürerken gerçekleşen buluşma, Ankara-Washington mutabakatının önümüzdeki sürecinin nasıl işleyeceği konusunda bir çok soruyu da gündeme getirdi. Mutabakata göre PYD/YPG terör unsurlarının en geç 4 Eylül tarihine kadar silahlarını bırakarak Münbiç’i terk etmeleri gerekiyor.

GÜVENLİK MÜNBİÇLİLERDE

Münbiç’in terörden temizlenmesinin ardından kent yönetimi, Münbiçliler’den oluşacak yeni bir sivil meclise devredilecek. Kentin asayişi de bu meclise bağlı kolluk tarafından sağlanacak.

KABUL EDİLEMEZ

Ankara, iskeletini terör örgütü PYD/YPG’nin oluşturduğu sözde SDG’nin Münbiç’teki varlığını kabul etmeyeceğini net bir dille ortaya koymuştu. Türkiye’nin SDG konusundaki kırmızı çizgisine rağmen ABD’nin bu oluşumla dirsek temasını sürdürmesi ve silah sevkiyatı konusunda yeni güvenceler vermesi samimiyetsizlik olarak değerlendiriliyor. (Akşam)