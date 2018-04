ABD Tomahawk füzesi nedir özellikleri nelerdir? Tomahawk füzesi menzili ne kadar?

Tomahawk füzesi nedir ve özellikleri nelerdir? Tomahawk füzesi menzili ne kadar? soruları ABD'nin Suriye'yi vurması sonrası en çok merak edilen konulardan biri oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu saldırıda İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'de bazı yerler Tomahawk füzeleri ile vuruldu. Tomahawk füzesi, ABD'nin Suriye operasyonu kapsamında gerçekleştirdiği saldırının ardından araştırılmaya başlandı. Menzili ve yarattığı etkiyle hedefine büyük zararlar verebilen Tomahawk füzesi, zırh delici, parça tesirli veya nükleer başlık seçenekleriyle donatılabiliyor. Tomahawk füzesi, hareketli hedefleri takip edebilme, karşısına çıkan engellerin çevresinden dolaşabilme ve radara yakalanmama özellikleriyle ABD'nin savaşlarda kullandığı önemli silahlardan birisi olarak biliniyor. Her biri 1.6 milyon dolar olan Tomahawk füzesi, aynı zamanda 1,100 kilometre menzil katedebiliyor. İşte Tomahawk füzesi'ne dair merak edilenler ve yanıtları...



Tomahawk füzesi nedir?



'Kızılderili baltası' anlamına gelen Tomahawk füzeleri daha önce Irak, Libya ve Afganistan'da kullanıldı. Kızılderililerin kullandığı savaş baltası anlamına gelen Tomahawk füzelerinin ABD Ordusu'ndaki anlamı ise; hava şartları ne olursa olsun, gece ve gündüz kullanılabilen, denizaltı, deniz ve hava platformlarından atılabilen 1104 km menzilli “cruise” (seyir) füzesi anlamına geliyor. Hedefe atıldığında menzilli etkisinden dolayı büyük zararlar verebilen Tomahawk füzeleri zırh delici, parça tesirli veya nükleer başlık seçenekleriyle de donatılabiliyor. Tomahawk füzelerinin her biri 1.59 milyon dolar (Yaklaşık 6 milyon lira) maliyette ve 1,100 kilometre menzil kat edebiliyor.



Tomahawk füzesinin özellikleri nelerdir?



Tomahawk füzeleri karşısına çıkan engellerin çevresinden dolaşabilme, hareketli hedefleri takip edebilme, radara yakalanmama gibi özellikleri bulunuyor. Bu özellikleri nedeniyle ABD'nin savaşlarda ve saldırılarda kullandığı en güçlü ve en kapsamlı silahlarından birisi. Nokta atışı yapabilen Tomahawk füzeleri seyir füzesi sınıfındaki Tomahawk’lar gemi, denizaltı veya karada konuşlu fırlatıcılardan (launcher) atılabiliyor. Toplam 1600 kilogram ağırlığındaki füze, 450 kilogramlık savaş başlığı taşıyor. Tomahawk’lar hedeflerini askeri uyduların hassas verilerini kullanarak buluyor. Amerikan Raytheon firmasının üretimi olan Tomahawk füzeleri akıllı füze olarak biliniyor. Çünkü alçak irtifadan yeryüzüne paralel hareket edebiliyor. “Cruise” sınıfı olan bu füzeler ses hızının altında uçuyor ve çok uzun menzillere ulaşabiliyor. Tomahawklar, küresel konumlama sistemi (GPS), dijital arazi eşleme ve karşılaştırma sistemi (DSMAC), varış zamanı kontrol ünitesi ve geliştirilmiş turbo motordan oluşuyor. Savaşlarda kara hedefleri için kullanılan Tomahawk füzeleri genellikle hava savunma ve haberleşme tesislerine karşı kullanılıyor.









Donanmanın uzun menzilli saldırı ihtiyaçlarına tek başına cevap veren Tomahawk’ların, yer aldığı operasyonel çevre ve görev tanımı da gelişen teknolojiye paralel olarak hızla değişiyor. Önceleri, yeri belirlenmiş ve hareketsiz hedeflere karşı kullanılan füzeler, hızla değişen harekat ihtiyaçları çerçevesinde, bölgesel krizler patlak verdiğinde, ordunun her biriminden kuvvetlerin ilk etapta kullandığı silahlar olarak öne çıkıyor. Düşman hava savunmasının bastırılması dışında, elektrik santralleri, komuta-kontrol binaları ve silah üretim tesisleri gibi birincil öneme sahip hedeflere karşı kullanılmaya da başlanan Tomahawklar, maliyetine oranla etkin olmaları sebebiyle de tercih ediliyor. Amerikan stratejik çıkarları doğrultusunda Birleştirilmiş Kumanda Merkezi’nde geliştirilen harekat planına uygun olarak belirlenen görev, Ulusal Görüntüleme ve Haritalama Teşkilatı (NIMA) tarafından sağlanan verilerin desteğiyle analiz ediliyor ve hedef tespiti yapılıyor.



TOMAHAWK FÜZESİ GÜDÜM AŞAMALARI



Erken aşamada belirli bir bölgeye ataletsel seyrüsefer güdümü (İng. Inertial Navigation) ile yaklaşmaktadır. Özellikle denizden ya da çöl gibi belirsiz ya da değişken coğrafi alanlardan gerçekleştirilen atışlarda çok önemlidir.



Ara aşamada yeryüzü referanslı güdüm (İng. Terrain Contour Matching – TERCOM) ile üzerinden geçtiği bölgedeki coğrafi yüksekliği belleğindeki ile karşılaştırarak seyreder.



Son aşamada ulaştığı noktadaki hedef görüntüsünü hafızasındaki sayısal resimler ile karşılaştırarak hedefi bulur. Yeni nesil BLOK III füzelere Küresel Konumlandırma Sistemi (İng. Global Positioning System – GPS) ile yönelme yeteneği de kazandırılmıştır. Fırlatma motoru ile bilikte kütlesi 1440 kg’dır. Fırlatma motoru hariç 1190 kg’dır. Menzili 600 deniz mili (>1100 km)dir. Ortalama uçuş hızı saatte 880 km’dir.



1000 libre (450 kg) ağırlığında çeşitli tipte harpbaşlıkları kullanılmaktadır:



Delici/nüfuz edici (Bullpup) – C tipi füzelerde

Bombacıklı – D tipi füzelerde

200 kt gücünde W-80 nükleer başlık – A tipi füzelerde

WDU-36 harp başlığı



Bugüne kadar yapılan üretimlerin ortalaması ele alındığında birim maliyeti 1.4 milyon dolardır. Son dönemlerde geliştirilmekte olan Taktik Tomahawk füzesinin 500 bin dolara mal olacağı açıklanmıştır.



İlk defa yoğun olarak 1991 Körfez Savaşı’da kullanılmıştır. ABD Deniz Kuvvetleri’nin yaptığı atışlarda 297 fırlatma görevi verilmiş, atış için yüklenen füzelerin 7’si teknik sorunlar sebebiyle fırlatıcıyı terkedememiştir. Fırlatılan 290 füzenin 242’si hedefi vurmuştur. 1993, 1996, 1998 ve 2003 yıllarında da Irak’a karşı kullanılan Tomahawk füzeleri, Sırp Cumhuriyeti’ne (1995 Kararlı Güç Harekatı), Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne (1999 Müttefik Gücü Harekatı), Afganistan’a (2001 Sonsuz Özgürlük Harekatı) ve Humus şehrindeki Şaryat Hava Üssü’nü(2017)(suriye) yönelik bombardımanlarda da kullanıldı.









ABD dışında bir tek İngiltere’ye satışı yapılmıştır.



TOMAHAWK FÜZESİNİN MALİYETİ NE KADAR?



Pentagon’un yıllık bütçesine göre, Esed rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya cevaben fırlatılan Tomahawk füzelerin her biri 1,59 milyon dolara mal oluyor.



ABD ordusu 5,56 metre uzunluğuyla saatte 880 km hıza ulaşabilen ve bin 200 ila 2 bin 500 kilometre mezilli Tomahawk füzelerini, kara hedeflerini vurmak için genellikle askeri gemilerden veya denizaltılardan fırlatıyor.



Tomahawk füzeleri, 450 kilogramlık patlayıcı taşıma gücü ve gelişmiş yön sistemiyle belirlenen hedefleri isabetle vurabiliyor.



TOMAHAWK FÜZESİ NEDİR?



Askeri adı BGM-109 olan Tomahawk füzeleri ilk olarak 1991’deki Birinci Körfez Savaşı’nda Irak hedeflerine karşı kullanılmıştı. Körfez Savaşı, gemilerden atılan Tomahawk’lar ile başlamıştı. ABD’nin sadece İngiltere’ye sattığı bu füzeler, 1,100 kilometre menzile sahip. Toplam 1600 kilogram ağırlığındaki füze, 450 kilogramlık savaş başlığı taşıyor. Tomahawk’lar hedeflerini askeri uyduların hassas verilerini kullanarak buluyor.



ÇEŞİTLİ TİPLERİ BULUNUYOR



Tomahawk füzesinin çeşitli tipleri bulunmaktadır. Bunlar:



Denizden karaya

Denizaltıdan karaya

Karadan karaya

Denizden denize (farklı bir aktif radar güdüm alt sistemi ile) kullanımlara göre değişiklik göstermektedir.



FARKLI BAŞLIKLARA SAHİP OLABİLİYOR



Amerikan Raytheon firmasının üretimi olan Tomahawk’lar, zırh delici, parça tesirli veya nükleer başlık taşıyabiliyor. Dördüncü nesil füzelerde, hareketli hedefler de takip edilip vurulabiliyor.



HEDEFLERİ: SIĞINAKLAR, RADARLAR, KOMUTA MERKEZLERİ



Akıllı füze diye adlandırılıyor. Çünkü alçak irtifadan yeryüzüne paralel hareket ediyor, engellerin çevresinden dolanıyor, radara yakalanmıyor.









KÖRFEZ SAVAŞINDA KULLANILDI



