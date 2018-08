ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) 1.5 milyar dolara mal olan uzay aracı 'Parker Solar Probe'u cumartesi günü fırlatılacak

NASA'nın 'Parker Solar Probe' adlı insansız uzay aracı 11 Ağustos'ta Kennedy Uzay Üssü'nün yer aldığı Florida'daki Cape Caneveral bölgesinden fırlatacak.

GÜNEŞ'İN ATMOSFERİ BOYUNCA UÇACAK İLK UZAY ARACI OLACAK

Herhangi bir sorunla karşılaşılmazsa 'Parker Solar Probe' Güneş'in 'Corona' (Korona ya da Taç katmanı) olarak adlandırılan kavurucu atmosferi boyunca uçacak olan ilk uzay aracı olacak.

Korona katmanının işleyişinin daha iyi anlaşılması Dünya'daki güç nakil şebekelerine de zarar verebilen Güneş fırtınalarını tahmin etme konusunda bilim insanlarına faydalı bilgiler sağlayabilir.

NASA'da Güneş ile ilgili bilimsel çalışmalar yapan Alex Young " Bizim için Dünya'daki havayı tahmin ettiğimiz gibi uzay havasını tahmin edebiliyor olmak çok önemli. Korona katmanı bizim için çok tuhaf ve alışık olmadığımız bir çevre" dedi.

Güneş'te sıcaklık yüzeyden uzaklaştıkça artıyor. Güneş yüzeyinde 10.000 Fahrenheit derecelik sıcaklık korona katmanında 10 milyon Fahrenheit derecelik sıcaklığa ulaşabiliyor.

NASA, Parker Solar Probe aracının neden korona katmanının bu kadar yüksek sıcaklıklara sahip olduğunun anlaşılmasına ışık tutmasını umuyor.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr"><p lang="en" dir="ltr">Humans have been mystified by the Sun's secrets for hundreds of years. But NASA's new mission, Parker Solar Probe, is aiming to shed light on some of these mysteries: <a rel="nofollow" href="https://t.co/fyLZXeyaUD">https://t.co/fyLZXeyaUD</a> <a rel="nofollow" href="https://t.co/hqOdnhDdrk">pic.twitter.com/hqOdnhDdrk</a></p>— NASA Goddard Images (@NASAGoddardPix) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/NASAGoddardPix/status/1027008996400459776?ref_src=twsrc%5Etfw">8 Ağustos 2018</a></blockquote>

370 SANTİGRAT DERECELİK SICAKLIĞA DAYANACAK

NASA her ne kadar bu misyona 'Güneş'e dokunmak' adını verse de aslında uzay aracı Güneş yüzeyinin 6.16 milyon km üzerinden geçiş yapacak.

91 yaşındaki önce gelen Güneş astrofizikçisi Eugene Parker'ın adının verildiği aracın yıldıza uzaklığı kulağa fazla gelse de NASA bunun Güneş'teki şartlar dikkate alındığında oldukça yakın bir geçiş olduğunu belirtiyor.

Zira aracın Güneş'e dönük kısmı 1370 santigrat derecelik sıcaklığa dayanacak. Aracın üzerindeki yaklaşık 12 santimetre kalınlığındaki karbon kompozit koruma kalkanı aracı oda sıcaklığında tutacak.

Bu kalkan Güneş'in radyoaktif etkisine de dayanıklı olacak şekilde geliştirildi.

Aracın üzerindeki özel ekipmanlar manyetik ve elektrik alanlarını, plazma dalgalarını ve yüksek enerji parçacıklarını ölçecek.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr"><p lang="en" dir="ltr">Here we go! <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/NASA?ref_src=twsrc%5Etfw">@NASA</a>’s Parker Solar Probe has cleared the final procedures in the clean room before its move to the launch pad! Launch for the historic mission that will revolutionize our understanding of the Sun is targeted for Aug. 11. LEARN MORE >> <a rel="nofollow" href="https://t.co/dQsRUPg2Nl">https://t.co/dQsRUPg2Nl</a> <a rel="nofollow" href="https://t.co/Oph7CqblYn">pic.twitter.com/Oph7CqblYn</a></p>— NASA Marshall (@NASA_Marshall) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/NASA_Marshall/status/1024646687426535424?ref_src=twsrc%5Etfw">1 Ağustos 2018</a></blockquote>

​''İNSANIN ÜRETTİĞİ EN HIZLI NESNE'

Johns Hopkins Üniveristesi Uygulamalı Fizik Bölümü'nden bilim insanı Nicky Fox saatte 692.000 km hızla yolculuğunu gerçekleştirecek olan Parker Solar Probe' un 'insan yapımı en hızlı nesne' olacağını söyledi.

7 yıl sürmesi beklenen yolculuğu boyunca uzay aracı tam 24 kez korona katmanı üzerinden uçacak.

Bir otomobil büyüklüğündeki uzay aracı 1.5 milyar dolara mal oldu.