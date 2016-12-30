Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD YPG’ye silah vermiştir, nokta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ABD Büyükelçiliğinin YPG’ye silah desteğinde bulunmadığına yönelik yaptığı açıklamaya ilişkin görüşünün sorulması üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi: “ABD’nin içinde olduğu koalisyon belli bir zamandan beri Fırat Kalkanı operasyonumuza havadan destek vermiyor. ABD YPG’ye-PYD’ye silah veriyor. Nokta. Onlar böyle diyorsa benim de söyleyeceğim budur. Son derece nettir. Bizim elimizde belgeler var. Dürüst olmaları lazım. ABD, YPG’ye silah vermiştir. Nokta.”

Türkiye’nin DEAŞ’a karşı en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi El Bab’da ciddi bir mücadele vermesine rağmen destek görmediğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Hadi bir gün hava muhalefeti vardı, uçamadınız. İkinci gün oldu... Ama koalisyon epeyce bir zamandan beri destek vermiyor. Burada YPG Amerikalılara baskı yapıyor. Bunu John Kerry’e söylediğim için çok net söylüyorum. YPG’nin amacı Afrin’e Münbiç tarafından gelip burada bir terwwwör koridoru oluşturmaya çalışmak” ifadelerini kullandı.

BAB’A YAVAŞ GİDİN?

ABD’nin Rakka’da YPG’yi kullanmak istediğini, YPG’nin de buna karşılık, “El Bab operasyonunda Türkler başarılı olmamalı ve bizim oluşturmak istediğimiz koridorun önünde engel olmamalı’” talebinde bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ABD’nin kendilerine “El Bab’a gitmeyin, yavaş gidin” dediğini, kendilerinin de “niye yavaş gidelim” yanıtını verdiğini anlattı. Çavuşoğlu, ABD’liler ile yaptığı telefon görüşmelerinde bunun mümkün olmadığını, kendilerinin orada DEAŞ ile mücadele ettiğini ve bu mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

SÖZLER TUTULMADI

Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç’te de hala YPG unsurları olduğunu hatırlatarak, “Verilen sözler tutulmadı. Buralarda El Bab’ta, Cerablus da, Münbiç’i de terör örgütlerinden kurtardıktan sonra o şehirde yaşayan kişilere teslim edilmeli. Önce El Bab’ı temizlememiz lazım. Ondan sonra Münbiç’e doğru” dedi. Kıbrıs konusunda 12 Ocak’ta yapılacak beşli zirvenin Cenevre’de başlayacağını da hatırlatan Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız da katılacağını söyledi. İngiltere, Yunanistan’ın da en düzeyde katılması beklenir” dedi.