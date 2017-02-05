ABD-Çin arasında Tibet gerginliği

M.Emin Üçer / Star

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Çin'e bağlı özerk Tibet bölgesinin sürgündeki lideri Dalai Lama'nın talep etmesi durumunda görüşme gerçekleştirebileceklerini açıkladı. Pekin, Tibet hükümeti ve Dalai Lama arasındaki diyalogu sürdürmek adına çalışacağını açıklayan Tillerson'a Çin Hükümet'inden tepki geldi.

Çin Hükümeti'nin Tibet'ten sorumlu politikacısı Zhu Weiqun, Çin'in hiçbir zaman Çin'i bölmeye çalışan yasadışı gruplarla diyalog kurmayacağını belirtip Tillerson'ın açıklamalarını "amatörce" buldu.

ABD'nin Dalai Lama'yı kendilerine karşı kullanmasının kimseye bir katkı sağlamayacağını ve Çin'in Tibet politikalarında herhangi bir değişiklik meydana getirmeyeceğini belirten Zhu, ABD'nin iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiğini belirtti.

Çin Hükümeti, Dalai Lama'yı Çin'e karşı ayaklanma girişiminde bulunup başarısız olması üzerine Hindistan'a sığınmak zorunda kalan bir ayrılıkçı şiddet yanlısı olarak tanımlıyor. Dalai Lama ve Özerk Tibet Bölgesi ile yaşanan sorunlar, uluslararası politikada Çin'in sıkça başını ağrıtıyor.

Çin, kısa süre önce Dalai Lama'nın ziyaret gerçekleştirdiği Moğolistan'a da sert yaptırımlar uygulamış ve Moğolistan hükümeti geri adım atmak zorunda kalmıştı.