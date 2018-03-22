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ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 korumasına yönelik dava düşürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın geçen yıl Mayıs ayında Washington´a yaptığı ziyaret sırasında, protestocuları dövdükleri iddiasıyla suçlanan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 korumadan 11´i hakkındaki dava düşürüldü.

  • DHA
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ABD ile Türkiye arasında diplomatik krize yol açan olaydan sonra Ankara ve Washington arasındaki gerilimi hafifletmeye yönelik süreç, Kasım ayında ABD Federal Savcılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın korumalarından dördü hakkında, davaya bakan yargıçtan davayı düşürmesini istemesiyle başladı.
 
Ardından, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kovulan eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson´ın Şubat ayında Türkiye´yi ziyaretinden bir gün önce yedi koruma hakkındaki suçlamalar da geri çekildi. Haklarındaki suçlamalar geri çekilen Türk koruma görevlileri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın Koruma Müdürü´nün de olduğu belirtildi. Korumalardan dördüne yönelik suçlamaların ise hala sürdüğü belirtildi. 
 
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, korumalara yönelik soruşturmayı başlatan savcılara, suçlamalardan vazgeçmeleri için herhangi bir baskı yapılmadı.
 
ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için, geçen yıl Washington´a geldiği sırada, Türk Büyükelçiliği önünde yaşanan kavgadan sonra yaşanan gelişmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, korumalarına yöneltilen suçlamaları `skandal´ olarak nitelemişti

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