ABD'de dondurma satan FETÖ'cü böyle görüntülendi
Türkiye'den kaçarak ABD'ye sığınan ve orada dondurma satarak hayatını devam ettirdiği iddia edilen bir FETÖ'cünün görüntüleri ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan ve FETÖ mensubu olduğu öne sürülen kişiye Türk vatandaşları sert tepki gösterdi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler farklı ülkelerde görüntülenmeye devam ederken sosyal medyada dikkat çeken bir görüntü daha ortaya çıktı.
ABD'de çekildiği iddia edilen görüntülerde FETÖ'cü olduğu öne sürülen bir dondurmacı Türk vatandaşlarının tepkisini çekti. ABD'de dondurma satarak hayatını devam ettirdiği anlaşılan FETÖ mensubuna vatandaşlar "Dondurma alacaktık ama sizin FETÖ'cü olduğunuzu öğrendim, vazgeçtim. Türkiye şapkası takmaya, Maraş'ın ismini lekelemeye utanmıyor musunuz siz" diyerek tepki gösterdi.
Bu sözler üzerine hiç bir şey söyleyemeyen FETÖ'cünün tavırları ise dikkat çekti.
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