ABD'de dondurma satan FETÖ'cü böyle görüntülendi

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler farklı ülkelerde görüntülenmeye devam ederken sosyal medyada dikkat çeken bir görüntü daha ortaya çıktı.

ABD'de çekildiği iddia edilen görüntülerde FETÖ'cü olduğu öne sürülen bir dondurmacı Türk vatandaşlarının tepkisini çekti. ABD'de dondurma satarak hayatını devam ettirdiği anlaşılan FETÖ mensubuna vatandaşlar "Dondurma alacaktık ama sizin FETÖ'cü olduğunuzu öğrendim, vazgeçtim. Türkiye şapkası takmaya, Maraş'ın ismini lekelemeye utanmıyor musunuz siz" diyerek tepki gösterdi.

Bu sözler üzerine hiç bir şey söyleyemeyen FETÖ'cünün tavırları ise dikkat çekti.