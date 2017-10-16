ABD’de FETÖ’nün talep edildiği adres yanlış

ABD Başkanı Donald Trump’a yakın olduğu bilinen ve Beyaz Saray’ın Avrupa Birliği (AB) elçiliği için en güçlü adaylarından biri olan ekonomi profesörü Ted Malloch, saygın haber sitelerinden Worldnetdaily.com’a yazdığı makale sonrasında Türkiye’nin gündemini ele aldı STAR’ın da haberleştirdiği değerlendirmesinde Malloch, özetle, Ankara ile Washington arasında vize krizine neden olan Büyükelçi John Bass’ın ‘Obama’ya sadık bir derin ABD’ olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkileri kasten baltaladığını ifade etti. ABD’yi Dünya Ekonomik Forumu ve BM’de de temsil eden Malloch ile yazısındaki ifadelerin ötesinde bilgiler almak için bir mülakat gerçekleştirdik.

- Vize krizi hakkında değerlendirmeleriniz Türkiye’de yankı buldu. Ama ben terörist başı Fethullah Gülen’in iadesinden başlamak istiyorum. Sizin bu konuda görüşleriniz ABD’deki genel eğilimlere göre farklı. İadeden yanasınız. Peki, Trump yönetimi durumu nasıl görüyor?

Gülen politik kayırma ve örgütünün ABD’li siyasetçilere ödediği rüşvetler sayesinde korunuyor. Onu yıllardır besleyen, makalemde de bahsettiğim derin devlet bağlantılı isimler. Gülen’in iade edilmesi gerektiğine dair aklımda hiçbir şüphe taşımıyorum. Ancak Başkan Trump’ın ortadaki soruna ne kadar vakıf olduğunu tahmin etmek güç. Bence sorunun çözümlerden biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat Trump’tan Gülen’in iadesini istemesi.

- Zannediyorum bu konuda iki lider görüştü. Trump’tan Gülen bizzat talep edildi. Farklı noktalarda da yapılabilecekler olmalı. ABD siyasetini çok iyi bilen, içeriden biri olarak, siz nasıl bir yaklaşım önerirsiniz?

FETÖ’cüler hala ABD siyasetinde etkin. Amerikalı politikacılar kör, gerçeği görmüyorlar. Bahsettim: Büyük bir çoğunluğu hala örgütten maddi destek alıyor, kampanyaları FETÖ tarafından fonlanıyor. Türk hükümeti tezlerini ABD kamuoyunun nezdinde de ispat edecek kanıtları sunmalı. Ankara yönetimine sadece Türk siyasetine aşina isimlerle değil, ABD’deki iç siyasi işleyişi bilen isimlerle de yakından çalışmasını öneririm. Böylece karışıklığın önüne geçilerek, iki ülkenin ilişkilerini kuvvetlendirmek adına ilerleme kaydedilebilir.

BECERİKSİZ BASS KABİL’E SÜRÜLDÜ

- Vize krizine dönelim… Durumun daha kötüye gitme ihtimali var mı?

Gerçekleşmemesi gereken, uydurma/yaratılmış bir kriz yaşıyoruz. ABD elçiliği kızıştırıyor. Başkan Trump’ın yangına körükle gitmek istediğini düşünmüyorum. Yapılması gereken bir an önce yanlıştan dönülmek ve ilişkileri olağan seyrine getirmektir.

- Siz de Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi iki ülke arasındaki vize krizinin kaynağı olarak ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass’i işaret ediyorsunuz. Bass kim ve vize krizindeki rolü nedir?

John Bass ABD’nin Türkiye Elçisi ‘idi’. Artık değil, çünkü içler acısı işler yaptı ve Afganistan’a yollandı. O bir diplomat değil, yabancı hizmet memuru. ABD’nin eski Başkanı Barack Obama döneminde atanan ve o dönemki akla sadık biri. Trump yönetimiyle hiçbir bağı yok.

- Öyleyse Bass sizi şaşırtmıyor?

Elbette. Vize üzerinden çıkan bu kriz hiç şaşırtıcı değil, zira bu Bass’in ilk sabotajı da değil. Daha önce Başkan Trump’ın yemin törenine davet edilen Trump’a yakın bazı VIP Türk davetlilerin vize işlemlerini tamamlamamıştı. Türkiye, doğrudan Trump tarafından atanacak, daha iyi bir elçiyi hak ediyor.

TÜRKiYE’NİN EKSENİ KAYMAZ, ÇÜNKÜ…