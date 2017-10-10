ABD'de kampüste silahlı saldırı: 1 ölü
ABD'nin Teksas eyaletinin Lubbock kentinde bir polis memuru uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Teksas Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamada, kampüsteki odasında uyuşturucu bulunduktan sonra polis merkezine getirilen öğrencinin, taşıdığı silahla ateş ederek görevli polislerden birini vurduğu belirtildi.
Açıklamada, saldırıda polis memurunun yaşamını yitirdiği, olay yerinden kaçan Hollis Daniels adlı öğrencinin ise gözaltına alındığı duyuruldu.
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