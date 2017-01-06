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ABD'de 'Obamacare' savaşları sürüyor

ABD’nin 45. Başkanı Trump, selefi Obama’nın kendi adıyla anılan sağlık reformunu eleştirirken, “Gerçek şu ki Obamacare en başından beri sadece bir yalandı.” ifadelerini kullandı.

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ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama’nın kendi adıyla anılan sağlık reformunu eleştirirken, “Gerçek şu ki Obamacare en başından beri sadece bir yalandı.” ifadelerini kullandı.

Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, Obama’nın kamuoyunda "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformunu ve kaldırılmasını önlemeye çalışan Demokrat Kongre üyelerini hedef aldı.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Senatör Chuck Schumer’ı “Baş Palyaço“ olarak niteleyen Trump, yaptığı üç ayrı paylaşımda şunları kaydetti:

“Baş Palyaço Chuck Schumer liderliğindeki Demokratlar, Obamacare’in ne kadar kötü olduğunu ve kendilerinin nasıl bir karmaşa içinde olduklarını biliyorlar. Obamacare'i düzeltmeye çalışmak yerine sıradan bir politika izliyor ve başkalarını suçluyorlar. Gerçek şu ki Obamacare en başından beri sadece bir yalandı. Doktorunu koru, planını koru! Cumhuriyetçiler ve Demokratlar için bir araya gelip gerçekten çalışan, daha ucuz ve daha iyi bir sağlık sistemi bulmanın zamanı geldi.”

"Zaman isim takma zamanı değil"

Schumer ise bir basın konferansında gazetecilerin sorusu üzerine Trump’ın sözlerine şöyle karşılık verdi:

“Seçilmiş Başkan, bana isim takmak yerine kollarını sıvayıp, Obamacare sayesinde sigortalanan 20 milyon Amerikalıyı, ebeveynlerinin sağlık planlarında kalmak isteyen 21-26 yaşındaki öğrencileri, bizim sigortaladığımız önceden hastalığı olan kişileri kapsayan yeni bir planı bize göstersin. Bu nedenle, seçilmiş Başkan’a ve Cumhuriyetçilere, 'Zaman isim takma zamanı değil' diyorum. Eğer Obamacare’i iptal etmek istiyorlarsa, yerine neyi getirmek istediklerini ortaya koyma zamanı.”

Schumer, ayrıca Demokratların Obamacare’i korumak için ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını sözlerine ekledi.

Başkanlık koltuğunu günler sonra Trump'a bırakacak Obama, dün ABD Kongresi’ne giderek, yeni yönetimin Obamacare'i iptal etme planlarına karşı strateji belirlemek için Demokrat üyeler ile bir araya geldi.

Obama'nın Demokratlar ile görüştüğü sırada, seçilmiş Başkan Yardımcısı Mike Pence ise Cumhuriyetçilerle Obamacare'in nasıl iptal edileceği üzerine görüştü. Toplantının ardından açıklama yapan Pence, "Trump yönetiminin ilk işinin Obamacare'i iptal etmek ve yerine yenisini getirmek olacağını" bildirdi. 

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