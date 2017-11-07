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ABD'de okul sitelerine korsan saldırı

ABD'de yerel okul sitelerine giren yüzlerce kişi, bilgisayar korsanları tarafından terör örgütü DEAŞ'ı destekleyen bir videoya yönlendirildi.

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Yetkililer, Arizona'da Tucson, Connecticut'ta Newtown, Virginia'da Gloucester County ve New Jersey'de Bloomfield kentlerinde bölge okullarının internet sitelerinin geçici süreyle bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradığını açıkladı.

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), okul sitelerine giren yüzlerce kişiyi DEAŞ'ı destekleyen bir videoya yönlendiren korsan saldırının sorumlularını bulmaya çalıştığı belirtildi.

Bloomfield okul bölgesi, pazartesi günü korsan saldırı sırasında internet sitelerinde yaklaşık 2 saat boyunca DEAŞ videosunun oynatıldığını açıkladı.

Merkezi Atlanta'da bulunan SchoolDesk şirketi, teknisyenlerin internet sitelerinin kaynağına eklenen küçük bir dosya keşfettiğini, bunun, 800 civarında bölge ve okul sitesini, Saddam Hüseyin'in resmi ve Arapça sesli mesaj içeren bir YouTube videosuna yönlendirdiğini açıkladı.

Şirket, korsanlık eyleminin, özel ve resmi olmak üzere diğer kuruluşlara ait internet sitelerini etkilediğini de bildirdi.

 

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