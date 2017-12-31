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ABD'de polise silahlı çatışma: 2 ölü, 6 yaralı

ABD’nin Colorado eyaletinin Denver kentinde görev başındaki polise silahlı saldırı düzenlendi. Çatışmada 1 polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken, 4 polis ve 2 sivil yaralandı. Silahlı saldırgan da polis tarafından olay yerinde öldürüldü.

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ABD’nin Colorado eyaletinin Denver kentinde polise gelen bir ihbar sonrasında olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Douglas Polis Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırgan bir polis şefini öldürdükten sonra 4 polis ve 2 sivili vatandaşı yaraladığı bildirildi. Saldırganın ise polis tarafından olay yerinde öldürüldüğü duyuruldu. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

 

 

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