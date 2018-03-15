ABD'de savaş uçağı denize düştü
ABD'nin Florida eyaletine eğitim amaçlı havalanan savaş uçağı kalktıktan kısa bir süre sonra denize düştü
- İHA
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Key West Naval Askeri hava üstünden eğtim amaçlı havalanan savaş uçağının kalktıktan kısa bir süre sonra denize düştüğü belirtildi.
Key West Monroe County'deki Naval Askeri Hava üstünden kalkan ABD donanmasına ait F/ A-18 Hornet tipi savaş uçağının havada patladıktan sonra denize düştüğü belirtildi. Bölgeye kurtarma helikopterlerinin sevk edildiği duyuruldu. Düşen Savaş uçağında ölü yada yaralı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
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