ABD'de silah karşıtı öğrenciler Trump yönetimi ile Kongreye çağrıda bulunuldu

ABD'de silah karşıtı binlerce öğrenci, Washington, New York ve Chicago gibi önemli merkezlerde toplanarak son dönemdeki silahlı saldırıları protesto etti.

- Beyaz Saray önünde silah protestosu

Başkent Washington'da önce Beyaz Saray önünde bir araya gelen binlerce öğrenci Trump yönetimine "silaha erişim yasalarını değiştirmesi" çağrısında bulundu. ABD'nin en önemli silah lobisi olan Ulusal Tüfek Birliği (NRA) karşıtı sloganlar atan öğrenciler daha sonra ABD kongresine kadar yürüdü.

Kongrenin arka bahçesinde protestolarına devam eden öğrencilere Demokratların önemli isimlerinden Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Chuck Schumer gibi isimler de destek verdi.

Yaptığı kısa açıklamada Sanders, ABD'deki silah yasalarının yeniden düzenlenmesi ve özellikle kitlesel silahlı saldırıların engellenmesi için daha fazla tedbir alınması gerektiğine işaret etti. Etkinliğe katılan diğer senatörler de öğrencilere destek sözü verdi.

Protestoda konuşan öğrenciler de Kongre üyelerine ellerini çabuk tutarak yeni yasal düzenlemeler yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

- New York ve Chicago'da da protesto edildi

Öte yandan ABD'nin en büyük kenti New York'ta da Columbus Circle, Battery Park, Brooklyn Borough Hall ve Lincoln Center gibi merkezi bölgelerde toplanan binlerce öğrenci, silah karşıtı sloganlar eşliğinde son dönemdeki saldırıları protesto etti.

Öğrenciler, "Artık yeter!" ve "Hey NRA! Bugün kaç çocuk öldürdün?" gibi sloganlar atarak özellikle silah lobilerini hedef aldı.

Chicago'da da birçok okul ile çevresinde yapılan ve öğrencilerin yanı sıra velilerin de destek verdiği çok sayıda protestoda silah karşıtı pankartlar ve sloganlar öne çıktı. Trump yönetimine ve Kongreye seslenen binlerce öğrenci, daha fazla öğrencinin silahlı saldırılarda hayatını kaybetmemesi için tedbir alınması çağrısında bulundu.

Florida eyaletine bağlı Broward kentinde 19 yaşındaki Nikolas Cruz'un Stoneman Douglas Lisesine 15 Şubat'ta düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişi ölmüştü. Bu saldırının ardından ABD'de bir kez daha silahlanma konusunda şiddetli tartışmalar başlamış, ABD Başkanı Donald Trump da silah alımıyla ilgili sert tedbirler alacaklarını açıklamıştı.