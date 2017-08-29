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ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir halk kütüphanesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 2 kişi öldü ve 4 kişi yaralandı

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ABD'nin New Mexico eyaletindeki halk kütüphanesine bir  silahlı saldırganın ateş açması sonucunda en az 2 kişinin öldüğü ve 4 kişinin  yaralandığı bildirildi. 
 
ABD'de en son silahlı saldırı olayı bu kez New Mexico eyaletinin  Teksas sınırı yakınında bulunan 40 bin kişinin yaşadığı Colvis kentindeki bir  halk kütüphanesinde meydana geldi.
 
AP haber ajansı, olayda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4  kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralananlardan 3'ünün Lubbock kentindeki tam  teşekküllü bir başka hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
 
ABD'deki silahlı şiddet olaylarının verilerini tutan Silahlı Şiddet  Arşivi (GVA) adlı sivil toplum kuruluşuna göre 28 Ağustos 2017 itibarıyla yıl  içinde ülkede 41 bin 42 silahlı şiddet olayında 10 bin 197 kişi hayatını yitirdi.  Bu rakama 22 bin civarındaki intihar olayının dahil olmadığı kaydedildi

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