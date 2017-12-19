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YÖK'ten Batman Üniversitesine inceleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Batman Üni?versitesi? Rektörlüğü tarafından öğrenci?leri?n kılık kıyafetleri?ne i?li?şkin üni?versiteni?n İslami? İli?mler Fakültesi? Dekanlığına gönderi?len yazıyla ilgili, 'konunun hassasi?yeti? ve önemi? dikkate alınarak' inceleme başlattı

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YÖK'ten edinilen bilgiye göre, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, Batman Üniversitesi Rektörlüğünce öğrencilerin kılık kıyafetlerine ilişkin, üniversitenin İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına gönderilen yazı hakkında, konunun hassasiyetine ve önemine dikkate alınarak vakit geçirmeksizin inceleme başlatıldı.

YÖK Başkanlığı, "inceleme" yapmak üzere, YÖK Denetleme Kurulunu görevlendirdi.

 

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