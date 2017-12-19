YÖK'ten Batman Üniversitesine inceleme Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Batman Üni?versitesi? Rektörlüğü tarafından öğrenci?leri?n kılık kıyafetleri?ne i?li?şkin üni?versiteni?n İslami? İli?mler Fakültesi? Dekanlığına gönderi?len yazıyla ilgili, 'konunun hassasi?yeti? ve önemi? dikkate alınarak' inceleme başlattı