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ABD'deki FETÖ'cüler para yüzünden birbirine düştü

ABD'de FETÖ bağlantılı sözde okulun müdürü, FETÖ'cü yönetimle çatışma yaşadı. Sonra da binlerce doları alıp vatandaşı olduğu Avustralya'ya kaçtı.

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ABD'deki FETÖ'cüler para yüzünden birbirine düştü. Örgütün ABD'de faaliyet gösteren bir okulunun müdürü, 450 bin dolar ile Avustralya'ya kaçtı.
 
Örgütün, Oakland kentindeki sözde okulun müdürü Hayri Hatipoğlu hakkında, okul yönetimi yolsuzluk suçlaması yaptı. Hatipoğlu, suçlamaların ardından istifa etti. Sonrasında ise vatandaşı olduğu Avustralya'ya kaçtığı anlaşıldı.
 
Hatipoğlu'nun yanısıra 4 üst düzey yetkili ve 2 okul kurulu üyesinin de aniden işi bıraktığı ifade edildi.
 
Suçlamalar üzerine, bölgedeki okulların denetlenmesinden sorumlu Oakland Birleşik Okul Bölgesi Yönetimi konuyla ilgili soruşturma başlattı.
 
FETÖ, ABD'de 140 civarında kamu okulunu devlet adına işletiyor. Sadece California'da örgütün 11 sözde okulu bulunuyor.
 
Okullar için Washington tarafından FETÖ'ye yıllık 500 milyon dolar ödeme yapılıyor. Terör örgütüne ait sözde eğitim kurumlarında yaklaşık 60 bin öğrenci eğitim görüyor.
 
 
(TRT)

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