ABD'deki seçmenler 9-17 Haziran'da sandık başına gidecek

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, AA muhabirine 24 Haziran'da yapılacak seçimde ABD yaşayan Türk seçmenlerin oy verme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yalçın, Amerika'daki Türk seçmenlerin 9-17 Haziran'da sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 arasında oylarını kullanabileceklerini söyledi.

ABD genelindeki 106 bin 336 seçmenin 40 bin 18'inin New York'ta kayıtlı olduğunu belirten Yalçın, ''Tüm vatandaşlarımızı cumartesi gününden itibaren oy kullanmaya bekliyoruz.'' dedi.

New York'ta seçim hazırlıklarının tamamlandığını dile getiren Yalçın, ''Seçmenlerimiz 9 gün boyunca New York, Boston, Los Angeles, Miami, Houston ve Chicago'daki 6 başkonsolosluğun yanısıra Washington'daki büyükelçiliğimizde oylarını kullanabilecek.'' diye konuştu.

Seçmenlerin daha çok hafta sonlarını tercih ettiğine ve bu nedenle de yoğunluk yaşanabildiğine dikkati çeken Yalçın, hem hafta içi hem hafta sonu seçmenlerin 12 saat boyunca oy kullanabileceklerini ifade etti.

Seçmenlere Yüksek Seçim Kurulunun websitesinden gelmeden önce yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıkları hatırlatmasında bulunan Yalçın, bunun özellikle uzaktan gelen vatandaşlar için çok önemli olduğuna ve bazen onları geri çevirmek zorunda kalabildiklerine dikkati çekti.

Seçmenlerin özelikle yanlarında kimlik belgesi, pasaport ya da ehliyetlerini getirmeleri gerektiğini söyleyen Yalçın, bunlar olmadığı takdirde oy kullanmalarının mümkün olmadığını ifade etti.

Yalçın geçen yıl düzenlenen halk oylamasında New York'taki seçmenlerin oy kullanma oranının yaklaşık yüzde 33 olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

''Bu seçimle bu oranın daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Özellikle yurt dışında vatandaşlarımızın oy verebilmesi için çok ciddi bir çaba gösteriliyor, ciddi harcamalar yapılıyor. New York'ta bu seçim sürecinde 60'a yakın kamu personeli görev alacak. Bunun yanısıra partili üyeler de görev alacak. Bu büyük çabaya seçmenlerin de gelip oy vererek destek olmalarını bekliyoruz. Bu sene katım oranın daha yüksek olmasını umuyoruz.''

Yurt dışı seçmen kütüğünde herhangi bir yerde kayıtlı olan vatandaşların diledikleri yerde oy kullanabileceklerini kaydeden Yalçın, ''Örneğin Boston'da kayıtlı olan bir vatandaşımız arzu ettiği takdirde gelip New York'ta da oyunu kullanabilir. Aynı şekilde Londra'da kayıtlı olan bir vatandaşımız yine Dubai'de ya da New York'ta oyunu kullanabilir. Yurt dışı seçmen bölgesi tek bir bölge olarak kabul ediliyor.'' ifadelerini kullandı.

Kullanılan oyların 9 gün boyunca her akşam partili üyelerin gözetiminde güvenlikli odada saklanacağını söyleyen Yalçın, oy verme işlemleri bittiğinde ise oyların Dışişleri Bakanlığının görevlendirdiği resmi kuryelerle uçakla İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına gönderileceğini ve daha sonra sayım için Ankara'ya Yüksek Seçim Kuruluna gönderileceğini anlattı.