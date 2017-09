ABD'den belge geldi FETÖ'nün yalanları çöktü

ABD'nin 15 Temmuz darbe girişimişiyle ilgili Ankara'ya gönderdiği ilk resmi belge, darbecilerin Feto ile organik bağını kanıtladı.

Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'nun haberine göre, darbe girişimi ile darbenin 1 numaralı sanığı teröristbaşı Fetullah Gülen arasındaki bağlantıyı ortaya koyan belge, bu kez ABD'den geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, darbenin kilit ismi tutuklu FETÖ imamı Kemal Batmaz'ın, Pensilvanya ve Gülen'le ilişkisini ortaya koyan resmi yazıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na ulaştırdı. Belgeye göre Ocak 2016'da ABD'ye girerken şüphe üzerine sorguya alınan Batmaz, "Pensilvanya'da Fetullah Gülen'in yanında kalacağını" söyledi.

DARBENİN KRİTİK 5'LİSİ...

İçişleri Bakanlığı'nın, ABD'den bilgi paylaşımı kapsamında talep ettiği bazı kayıtlar Ankara'ya ulaştı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, halen Akıncı davasında yargılanan Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in ABD seyahatlerinin gün gün dökümünü, adres beyanlarını ve telefon bilgilerini verdi.

15 Temmuz'un sivil imamları arasında hassas öneme sahip olan Kemal Batmaz, 8 Şubat 2008'den itibaren sıkça ABD'ye gitti. 12 Temmuz 2016'da New York'tan ayrılarak 13 Temmuz'da İstanbul'a uçtu. Genelde New York, Virginia ve Miami'de adresler veren Batmaz, bilhassa New York, Newark, Baltimore, Washington hattında seyahat etti. Zaman zaman Londra, Frankfurt, Brüksel ve Münih'i aktarma için kullandı.

7 BİN DOLARLA GİRDİ

Batmaz, 1 Ocak 2016'da ABD'ye girerken, gümrüklü alandaki resmi görevli kendisinden şüphelendi. Batmaz'ı pasaport kontrolünde mülakata alan Amerikalı görevliler, bugün için çok önemli hale gelen bir beyanı da kayda geçirdi. 7 bin dolarla ABD'ye giriş yapan Kemal Batmaz, ilk olarak "169 Clinton Ave Newark, NJ" adresindeki Riviera Oteli'nde kalacağı beyanında bulundu. Ardından kendisini karşılayan ve ilgilenen 2 arkadaşının da ismini verdi.

Kemal Batmaz, arkadaşı Yavuz U.'nun kendisini Pensilvanya'ya Fetullah Gülen'in evine götüreceğini itiraf etti. Bu kayıtların kısa süre önce Ankara'ya ulaşması sonrası 15 Temmuz ile FETÖ arasındaki bağ bir kez daha deşifre edilirken FETÖ'cü kimliğini örtmeye çalışan Batmaz'ın gerçek yüzü de deşifre oldu. Darbe ile FETÖ ilişkisine dair ip uçlarının darbe girişiminden 7 ay önce ABD kayıtlarına girmesi de dikkat çekici bir diğer detay.

BELGESEL ÇEKENLERİN ABD KAYITLARI

Darbe gecesi Akıncı Üssü'nde oldukları kesinleşen Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş de sık ABD seyahatleri ile dikkati çekti. Bu isimlerden, FETÖ'nün jandarma teşkilatındaki baş organizatörü olduğu belirtilen Oruç, Kazan'a belgesel çekmeye geldiğini, Harun Biniş ise arsa baktığını iddia etmişti. Hakan Çiçek ise New York, Newark, Baltimore, Oruç New York, Biniş ise New York, Newark, Washington uçuşlarını sıkça yapmış görünüyor. Bu hatların tamamınan Pensilvanya'ya en kolay ulaşım noktaları olduğuna dikkat çekiliyor.

ABD'den gelen bilgi, pasaport ile vize kayıtlarına dayandığı ve de havaalanı giriş-çıkışları ile teyit edildiği için Kemal Batmaz'ın isim benzerliği iddiasını da ortadan kaldırıyor.

15 TEMMUZ'DAN 3 GÜN ÖNCE ABD'DEN AYRILDI

Halen firari olan darbenin kara kutusu Adil Öksüz'ün 1 Mayıs 2011'den 12 Temmuz 2016'ya kadarki ABD seyahatleri tek tek belgelendi. Öksüz, kendisi gibi kilit isim olan Kemal Batmaz'la son olarak 12 Temmuz 2016'da yeni darbeden 3 gün önce New York'tan ayrıldı. İkili, 13 Temmuz'da, FETÖ'den nihai talimatları alarak Türkiye'ye giriş yaptı. Öksüz, ABD'de genellikle New York ve New Jersey'de FETÖ mensuplarına ait kamufle adresleri beyan etti.