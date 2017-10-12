ABD'den bir heyet vize krizi için Türkiye'ye gelecek
Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD'den bir heyetin vize krizinin çözümü için Türkiye'ye geleceği iddia edildi
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet, vize kriziyle ilgili görüşmeler için önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. NTV'nin aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre heyete Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Johnathan Cohen başkanlık edecek. Krizin çözümü için Türkiye'nin ABD'ye ortak bir komisyon kurulmasını teklif ettiği belirtildi.
KRİZ PERDE ARKASI
Ankara ile Washington ilişkileri tarihindeki en sıkıntılı dönemlerinden birinden geçerken patlak veren vize restleşmesinin arkasındaki detaylar ortaya çıkmaya başladı.
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