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ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Bizi endişelendiriyor

ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili bir açıklamada bulundu. Mattis, 'Türkiye'nin S-400 savunma sistemini alması bizi endişelendiriyor' dedi

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ABD, Türkiye'nin Rusya ile anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemi ile ilgili açıklamalarını sürdürüyor.  ABD Savunma Bakanı James Mattis yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Rusya'dan alacağı hava savunma sistemi bizi endişelendiriyor" ifadelerini kullandı. (NTV)

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