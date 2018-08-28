ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Bizi endişelendiriyor ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili bir açıklamada bulundu. Mattis, 'Türkiye'nin S-400 savunma sistemini alması bizi endişelendiriyor' dedi