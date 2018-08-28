ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Bizi endişelendiriyor

ABD, Türkiye'nin Rusya ile anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemi ile ilgili açıklamalarını sürdürüyor. ABD Savunma Bakanı James Mattis yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Rusya'dan alacağı hava savunma sistemi bizi endişelendiriyor" ifadelerini kullandı. (NTV)
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