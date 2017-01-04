ABD'den flaþ 'El Bab' açýklamasý
ABD: Türk ordusuna destek vermek için görüþüyoruz
ABD, El-Bab'da Türkiye'ye destek vermek için görüþmeler yapýldýðýný açýkladý.
Reuters'a konuþan Albay John Dorrian, ABD'nin Türkiye'ye desteðinin sürmesini beklediðini söyledi.
AYRINTILAR GELÝYOR...
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