ABD Dışişleri: Türk heyeti Bakan Yardımcısı Sullivan ile bugün görüşecek

Türkiye ile ABD arasındaki yaptırım krizini çözmek üzere Washington'a giden Türk heyeti ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Heyetin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile bir araya geleceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Washington'da bulunan Türk heyetinin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'la görüşeceği belirtildi.

Adalet, Hazine ile Maliye ve Dışişleri bakanlıklarından 3'er temsilcinin yer aldığı heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat önal başkanlık ediyor.

İki ülke arasında yaşanan gerginliğin giderilmesine dönük diplomatik görüşmelerde, süreci daha ileri taşıma kararı alınmıştı.

ABD Büyükelçiliği'nden de, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir" açıklaması yapılmıştı.