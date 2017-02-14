ABD'den Rusya'ya gözdağı: 500 asker Romanya sınırında

Kanser olmadığı 10 yıl sonra anlaşıldı

Adana’da, 10 yıl önce “kolon kanseri” teşhisi konulan 26 yaşındaki Salih Murat’ın, 7 kez ameliyat geçirip, 26 kiloya düştükten sonra kanser olmadığı anlaşıldı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü’nün “Crohn hastası” olduğunu tespit ettiği genç, bu yönde yapılan tedavinin ardından “çakı gibi” oldu.